Robur, il direttore Farina: "Ottimismo e lavoro per superare le difficoltà"

E’ un momento particolare per la Robur e i bianconeri vogliono uscirne, il prima possibile. E’ il direttore generale bianconero Simone Farina (nella foto) a lanciare messaggi di ottimismo e serenità.

"Siamo presi dal lavoro, fiduciosi e positivi – dice –. Ci sono delle dinamiche che dobbiamo risolvere, non siamo contenti degli ultimi risultati, ma sappiamo, anche guardando il percorso fatto fino a oggi, che questa squadra ha tutto per uscire dall’impasse. Vedo i ragazzi tutti i giorni, non sono rassegnati, non sono demoralizzati all’idea che la vittoria del campionato è sfumata. Anzi, nello spogliatoio c’è positività e consapevolezza che è con il lavoro che si superano le difficoltà: ci stanno mettendo impegno e determinazione. Noi abbiamo totale fiducia in loro".

"La squadra – ha proseguito il direttore – ha avuto delle reazioni importanti e ha centrato delle belle vittorie fuori casa con avversari di valore: i giocatori o ‘ci stanno o non ci stanno’. Quindi credo che il problema sia più di natura mentale che fisico o tecnico-tattico. Probabilmente soffriamo la ‘voglia di vincere’, che avvertiamo, giocoforza, come un obbligo, la pesantezza della situazione, soprattutto in casa. Una pesantezza che non deriva dall’esterno, ma da noi stessi. I tifosi, in questo senso, ci hanno sempre sostenuto dall’inizio alla fine, poi dopo una partita è anche giusto che ci critichino. La squadra ha bisogno di ritrovarsi, di ritrovare se stessa". Prosegue Farina.

"Stiamo pagando anche gli episodi. Contro la Fezzanese abbiamo tirato in porta 14 volte. Abbiamo avuto due occasioni nitide, senza volermi soffermare sul rigore non dato dopo pochi minuti o il gol annullato a Boccardi. Poi gli avversari fanno un tiro in porta e segnano… Sì, dovremo stare più attenti, più attaccati al risultato, ma sarei stato più preoccupato se la squadra non avesse mai tirato verso la porta".

E Magrini? "Il mister non è mai stato in discussione – ha dichiarato il direttore generale bianconero –: il percorso che ha portato avanti è sotto gli occhi di tutti. Si è trovato di fronte, in prima persona, a tante difficoltà, come i numerosi infortuni da gestire: non ha mai potuto contare sull’intera rosa a disposizione, in qualche partita, sono mancati anche 4-5 giocatori contemporaneamente, ha dovuto cambiare ogni volta. E per lui, come per noi, l’estate è stata faticosa: la società doveva essere ceduta, poi non è successo e il budget è cambiato. Avevamo, anche con Guerri, buttato giù il nostro progetto, ma abbiamo dovuto trasformarlo in corsa e fare altre scelte. Una situazione destabilizzante".

Cosa fare allora da adesso in poi?

"Migliorare. Migliorare la classifica, perché arrivare secondi è diverso che arrivare sesti, e il Seravezza Pozzi è a 4 punti. Questa deve diventare un’ossessione, i ragazzi devono migliorare sotto l’aspetto caratteriale, dell’atteggiamento: devono correre su ogni pallone, recuperarlo se esce dal campo, spingere forte sull’acceleratore. Dai momenti di difficoltà si può uscire soltanto con il lavoro e rimanendo, tutti, uniti. Serve serenità. Sapevamo che avremmo potuto incontrare dei momenti difficili, ora siamo temprati e pronti ad affrontarne altri, se arriveranno. Io sono ottimista, abbiamo tutto per riprenderci. Ma ricreare entusiasmo spetta a noi. E i ragazzi – conclude il suo intervento il direttore generale del Siena, Simone Farina – lo vogliono e lo vogliono dimostrare, partita dopo partita a partire proprio da domenica contro l’Ostiamare".