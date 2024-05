Robur: il primo passo sarà l’iscrizione. A inizio giugno le direttive della Lnd

Il futuro si avvicina: dovrebbe uscire verso i primi di giugno, il comunicato del dipartimento interregionale della Lnd, con le direttive che i club dovranno seguire per potersi iscrivere al prossimo campionato di quarta serie. Iscrizione che, sulla falsariga delle stagioni precedenti dovrà avvenire, in maniera telematica, nella prima quindicina di luglio (l’anno passato era dal 10 al 14). Dal punto di vista economico la domanda, guardando alle parti più rilevanti, dovrà contenere in primis una fideiussione bancaria dal valore di 31 mila euro (cifra che fa riferimento al deposito di garanzia richiesto negli ultimi anni). E la tassa di iscrizione dal valore di circa 18-19mila euro, che comprende diverse voci, come l’iscrizione allo stesso campionato, l’iscrizione della squadra Juniores, un acconto spese di funzionamento, la tassa associativa… La domanda di iscrizione dovrà altresì contenere l’indicazione dello stadio in cui la squadra giocherà, o meglio il nulla osta della disponibilità dell’impianto indicato, da parte del proprietario, che sia il Comune o un privato, sia per la prima squadra che per la Juniores (l’Interregionale, poi, prima dell’inizio dell’attività sportiva effettuerà un sopralluogo, fornendo eventuali prescrizioni a cui ottemperare). Servirà anche un attestato del Comitato regionale Toscana in cui è dichiarato che la società non ha pendenze debitorie. Da vedere se sarà necessaria anche la quietanza liberatoria dei tesserati.