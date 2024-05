Robur, l’ora della programmazione. Società al lavoro per la nuova stagione

Se il Siena ha chiuso la stagione già da qualche settimana, il campo ha lasciato spazio al classico silenzio ‘post season’: questi sono i giorni della riflessione, dei dialoghi e delle interlocuzioni, prima che il piede inizi a spingere sull’acceleratore, in vista dell’inizio del nuovo torneo. Il tempo, alla Robur, non manca, la chiusura del campionato ad aprile permette ai dirigenti bianconeri di prendere ogni decisione con tranquillità, senza dover correre, come accaduto la scorsa stagione, quando l’organico fu costruito nel giro di pochi giorni a ridosso dello start. E c’è anche da considerare che ci sono squadre ancora impegnate sul campo, tra spareggi e Poule Scudetto: verosimile pensare che il mercato parta davvero quando i giochi saranno definitivamente fatti. Eppure i direttori Farina e Guerri, impegnati nella costruzione della rosa insieme al mister (e anche dello staff) sembrano avere le idee chiare. Se l’idea è quella di dare continuità alla scorsa esaltante stagione, dovranno far parte della Robur uomini di valore ancor prima che giocatori, professionisti che sappiano integrarsi al meglio nel gruppo che tanto bene ha fatto. A tal proposito è da vedere, oltre ai confermati (ufficialmente), Bianchi, Lollo e Galligani, chi rimarrà. Tutto lascia presagire una permanenza delle due quote Hagbe e Morosi. Non è esclusa la possibilità di rivedere il prossimo anno con la maglia della Robur anche altri effettivi come Achy, Cavallari, Masini e Boccardi.