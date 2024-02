Robur, mister Magrini studia soluzioni. In difesa e in attacco i dubbi maggiori

La gara casalinga con la Rondinella Marzocco, per la Robur, è sempre più vicina e i bianconeri, sul campo di Uopini, proseguono la preparazione. Mister Magrini, per la gara, dovrà rinunciare a Cristiani, ancora alle prese con la lesione muscolare rimediata oltre un mese fa: il suo rientro non sarà a stretto giro. Per il resto tutti abili e arruolabili, i bianconeri (non ci sono squalificati): con il ‘solo’ centrocampista ai box da cedere quali saranno le scelte di formazione del tecnico, a quali uomini affiderà le redini dell’incontro per tornare al successo.

Partendo dal pacchetto arretrato, davanti a Giusti, il ballottaggio è tra Achy e Biancon: quest’ultimo ha vestito la maglia titolare con lo Scandicci, risultando alla fine il migliore in campo, sia per la struttura fisica, sia per far rifiatare il compagno. E’ quindi possibile una nuova staffetta, con l’ex Montevarchi pronto ad andare ad affiancare Cavallari al centro della difesa. A destra della linea dovrebbe trovare conferma Morosi (2004), a sinistra Bertelli (2003). A centrocampo non dovrebbero esserci grosse novità con la conferma del terzetto Bianchi, Lollo e Masini. Hagbe, out per la trasferta alle Due Starde causa febbre, potrebbe quindi trovare spazio a partita in corso. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, qualche dubbio rimane, per quanto mister Magrini abbia dichiarato onestamente che Candido alle spalle di Boccardi e Galliani sia la soluzione che più lo aggrada. Da valutare però, c’è anche la condizione dei bianconeri, con Candido che nella prima parte della settimana ha svolto un lavoro differenziato programmato. Nel caso il trequartista – che è comunque a disposizione – dovesse tirare il fiato, sarebbe Boccardi ad agire sulla trequarti con Granado (o Ricciardo) a fianco di Galligani. I ragazzi più giovani dovranno aspettare ancora un po’, accontentandosi, magari, di uno scampolo di partita: mister Magrini darà spazio ai giocatori meno impiegati una volta tagliato il traguardo promozione o quando comunque la Serie D sarà un obiettivo centrato. Il momento non è poi così lontano: la Robur è prima, con 10 punti di vantaggio sul Signa, lo scontro diretto in programma il 10 marzo e, in totale, otto partite da giocare.