Robur, nel mirino il Seravezza Pozzi. L’allenatore Magrini ritrova Galligani

Si avvicina per la Robur lo scontro diretto contro il Seravezza Pozzi, in programma domenica alle 14,30 nell’impianto del comune in provincia di Lucca. Al campo Bertoni dell’Acquacalda i bianconeri si allenano agli ordini di Magrini in vista della difficile quanto importante trasferta anche se a preoccupare sono le assenze. Contro la formazione dell’ex allenatore tra le altre della Pianese Lucio Brando il tecnico bianconero dovrà fare a meno ancora di due pedine fondamentali come Lollo e Bianchi, fermi dalla vigilia della gara contro il Ghiviborgo e ancora ai box per qualche settimana. Per il regista ex Carpi e Triestina una lesione di primo grado del soleo destro mentre il capitano ha subito una lesione di primo grado al gemello laterale destro. Il tutto in un reparto in cui manca già da tempo Hagbe. Ma le scelte non sono contante solo in mediana, visto che anche la difesa è piuttosto a corto di alternative. A destra ormai è rimasto il solo Morosi (in attesa del tesseramento dello svedese classe 2007 Lapadatovic che sembra essere piuttosto complesso dal punto di vista burocratico) per altro diffidato. Se arrivasse un giallo per il classe 2004 a destra dovrebbe essere allargato Achy col conseguente inserimento di Biancon nel mezzo e l’assenza di centrali puri in panchina. Insomma la coperta resta piuttosto corta. Per fortuna non lo è più in attacco dove dovrebbe tornare titolare Galligani, assente alla ripresa di martedì a causa di un attacco influenzale, in luogo di uno tra Giannetti e Boccardi. Per il resto saranno costretti a fare gli straordinari Mastalli, Farneti e Suplja con Masini prima alternativa alle mezzali e anche a Candido. Confermati intanto ieri i criteri per i ripescaggi in serie C, che sono stati mantenuti gli stessi dello scorso anno. Ciò significa che, in caso di posti vacanti, la priorità sarà data a un’eventuale squadra B proveniente dalla serie A, poi a una squadra di serie D e infine a una di C. Ufficiale infine il nuovo allenatore del Trestina che per il dopo Calori ha scelto l’ex Legnano Liguori. La Flaminia, avversaria della Robur nel penultimo turno ha invece richiamato Nofri Onofri, esonerato lo scorso novembre, al posto di Abate.

Guido De Leo