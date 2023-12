Robur pronta alla sfida con il Mazzola. Si gioca sabato al ’Manni’ di Colle

Messa in archivio la partita con la Castiglionese, con un prezioso punto in più in classifica – e 10 in più della stessa Castiglionese e dello Scandicci che deve ancora osservare il turno di riposo – il Siena è già proiettato alla prossima sfida: sabato, al Manni di Colle Val d’Elsa, andrà in scena il confronto con il Mazzola, gara particolare contro una squadra della città, imbottita di senesi ed ex bianconeri. Bianchi e compagni hanno iniziato la preparazione, con qualche defezione e qualche buona notizia. Partendo dalle note meno dolenti Ricciardo ha ripreso ad allenarsi con la squadra, segno che l’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite è superato; da vedere se potrà essere almeno a disposizione. Continuano a lavorare a parte Ravanelli e Cristiani: il giovane attaccante sta recuperando da un piccolo intervento subìto, il centrocampista è ancora alle prese con il problema accusato nella partita casalinga con la Baldaccio Bruni. I tempi del rientro saranno più lunghi. Non si è allenato Galligani: l’attaccante è uscito anticipatamente dal campo sabato per un problema alla schiena, avvertendo ancora dolore, si è fermato: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Nessun problema invece per Boccardi che contro la Castiglionese ha accusato un fastidio. Non sarà della partita, sicuramente Pagani: il jolly di mister Magrini è stato espulso nell’ultima partita, dalla panchina, per aver pronunciato una frase poco gradita all’arbitro: per lui cartellino rosso e conseguente squalifica (Lollo, con l’ammonizione rimediata è invece entrato in diffida, sarà fermato dalla giustizia sportiva al prossimo giallo). Questa la situazione, Masini è pronto a coprire ancora il ruolo di mezzala con Candido, fresco del quinto gol stagionale, sulla trequarti. Davanti potrebbe tornare Granado, mentre in difesa i dubbi vertono principalmente sulla coppia centrale: si giocano il posto Achy, Biancon e Cavallari. Per quanto riguarda i biglietti per assistere a Mazzola-Siena, il club biancoceleste comunicherà oggi le modalità di acquisto. La scelta di spostare la partita a Colle Val d’Elsa è stata presa proprio nell’ottica di permettere al maggior numero possibile di tifosi di sostenere la propria squadra dagli spalti. La preparazione dei bianconeri proseguirà sul campo di Uopini fino a venerdì, giorno della seduta di rifinitura.