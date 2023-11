"Robur: Riposo e Allenamenti per Preparare le Prossime Partite"

Riprendono domani a Uopini gli allenamenti della Robur dopo i due giorni di riposo. Per la partita con la Colligiana dovrebbe tornare a disposizione Boccardi out per un problema fisico, mentre Hagbe Hagbe rientrerà dalla squalifica. Da valutare Ravanelli, in infermeria. Il rinvio della decima giornata ha permesso ai bianconeri di tirare un il fiato, agli acciaccati di recuperare. E se Siena-Colligiana si giocherà di sabato, Bianchi & C. avranno un giorno in più di riposo in vista del turno infrasettimanale (mercoledì 15) quando saranno impegnati sul campo del Signa; quattro giorni dopo ospiteranno al Berni il Baldaccio Bruni. Poi trasferta a Rufina.