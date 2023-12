Robur schiacciasassi: che cinquina!. Il Foiano resiste ma poi viene travolto

SIENA

5

FOIANO

0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (31’st Leonardi), Biancon (19’st Achy), Cavallari, Agostinone; Hagbe, Cristiani (36’st Bertelli), Candido; Boccardi (21’st Bianchi); Ricciardo, Galligani (31’st Ravanelli).

Panchina: Gueye, El Jallali, Musaj, Ivan. Allenatore Magrini.

FOIANO (3-5-2): Lombardini; Sottili (8’st Berneschi), Fanetti, Bennati; Nannoni, Cacioppini (40’st Pacelli), Biagi, Verdelli (21’st Mazzi), Tenti; Adami (45’st Furlani) , Betti (36’st Bernardini).

Panchina: Goretti, Lombardi, Bux, Mostacci. Allenatore Zacchei.

Arbitro Cianci di Bari (Gambini-Mbouna Temfack).

Reti: 44’pt e 7’st Ricciardo, 25’st e 30’st Bianchi, 39’st Galligani.

Note – Ammoniti: Galligani, Verdelli, Ricciardo, Betti, Tenti. Recuperi: 2’ e 4’.

BADESSE – Il super Siena cala il pokerissimo sul malcapitato Foiano che regge un tempo ma poi crolla sotto i colpi dei bianconeri. Il pomeriggio era iniziato come un diesel. La prima occasione è al 7’ col cross di Galligani per Ricciardo. Il 9 non riesce ad impattare bene. La sponda di Ricciardo per Galligani dopo è buona ma il destro dell’attaccante è rimpallato.

Le condizioni del campo e la buona tenuta difensiva dell’avversario bloccano sul nascere le iniziative dei padroni di casa. Alla mezzora Cavallari di testa va vicino al bersaglio grosso. La bella iniziativa di Boccardi poco dopo è bloccata da Fanetti e l’ex Badesse Lombardini può intervenire. Nel finale (39’) l’uscita coi pugni di Giusti permette a Cacioppini di calciare di prima intenzione da fuori area: il desto volante del mediano è alto.

Sembra l’ultimo brivido di un primo tempo combattuto ma avaro di emozioni ma la Robur trova lo spunto giusto per passare allo scadere: cross perfetto di Candido per Ricciardo che si avvita e di testa batte Lombardini per l’1-0. Nel recupero il portiere del Foiano evita il 2-0 bloccando praticamente sulla linea l’incursione di Boccardi. Ma il ferro è caldo e il Siena lo batte subito in avvio di ripresa: stavolta è Galligani a pennellare per il centravanti siciliano che svetta ancora e piazza la sfera all’angolino 2-0. Ricciardo vicino alla tripletta (10’), Lombardini respinge in corner un altro colpo di testa ben indirizzato.

La prima parata di Giusti è sul destro di Verdelli (15’). E’ l’ultimo squillo del Foiano che a cavallo della metà della ripresa prende altre due sberle, stavolta dal subentrante Bianchi. Lombardini evita il quinto gol con due grandi interventi ravvicinati prima su Galligani poi, dopo la respinta, su Candido. Il 5-0 arriva comunque, con Galligani (nella foto), travolgente, che segna con un perfetto diagonale mancino.

Guido De Leo