Robur, settimo pareggio stagionale. L’obiettivo è la serie D senza sconfitte

Nel soporifero pomeriggio dello stadio Bozzi di Firenze ha vinto la noia ma alla capolista Siena Fc va bene così. Che non sia stata la migliore prestazione stagionale l’ha ammesso anche mister Magrini dopo la sfida, sottolineando che sia a livello di squadra che di singoli le prestazioni sono state al di sotto degli standard abituali. Ma un pomeriggio poco brillante può capitare e comunque lo 0-0 contro una buona squadra come Scandicci ha portato un altro punto in cascina, il quarto match con la porta inviolata e ha allungato la serie di imbattibilità dei bianconeri, il cui obiettivo, con la D praticamente in tasca, è chiudere con lo ‘0’ nella casella sconfitte. Tornando alla gara di Firenze, sede scelta dallo Scandicci, anch’esso orfano dello stadio di casa, per il match contro i bianconeri, fin dalle prime battute non è parso il solito Siena. Nel primo tempo infatti i giovani padroni di casa hanno vinto quasi tutti i contrasti a metà campo e, pur senza farsi particolarmente pericolosi, sono sembrati maggiormente dentro la gara. Un po’ meglio la ripresa, quando Scandicci non ha più attaccato se non con un paio di contropiedi, ma la pressione di Bianchi e compagni è stata sterile. Leggermente più pericoloso rispetto agli altri Ricciardo, subentrato però troppo tardi per incidere e ultimamente molto penalizzato dalla scelta di Magrini, spesso oggettivamente azzeccata, di optare per partire dal primo minuto col tridente ‘leggero’ composto da Candido dietro al duo Galligani-Boccardi. Con questi ultimi due inceppati forse sarebbe servito da inizio ripresa qualcosa di diverso tatticamente, ma la buona qualità dell’avversario e un generale torpore dei suoi hanno indotto il tecnico a mosse più conservative. Del resto la prestazione di sabato ha anche dei risvolti positivi tra cui quello di non aver concesso neanche un tiro in porta a un avversario che aveva il miglior marcatore del girone, Del Pela, annullato dal duo Biancon-Cavallari. Archiviato quindi col bicchiere mezzo pieno il settimo pareggio stagionale, la Robur è attesa da quattro sfide importanti prima della sosta che scatterà negli ultimi due weekend di marzo: Rondinella (a Badesse), Colligiana (al Manni), Signa (in casa) e Baldaccio Bruni (ad Anghiari) potrebbero certificare il raggiungimento del traguardo con larghissimo anticipo.

Guido De Leo