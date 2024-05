Robur: squadra, staff e impiantistica. Comincia una settimana importante

Inizia oggi una settimana importante in casa Siena Fc. Archiviata la travolgente cavalcata che in pochi mesi ha portato la neo nata società a dominare il campionato di Eccellenza Toscana girone B, adesso, come confermato dallo stesso presidente e patron Simone Giacomini, si può iniziare a programmare l’immediato futuro a tinte bianconere. Ovvio che se da un lato i confermati direttori Simone Guerri e Simone Farina stanno pensando, insieme a mister Lamberto Magrini (nella foto), alla rosa che affronterà, con ambizioni, la serie D, dall’altro c’è la volontà e soprattutto la necessità di strutturare il club per il balzo nella categoria dilettantistica più alta.

Al vaglio le varie ipotesi, come quella di inserire un team manager, figura occupata da interim dal segretario Conte, o di affiancare allo stesso Luigi Conte un’altra figura amministrativa che possa anche occuparsi di un aspetto che nella stagione appena passata non c’era, ovvero il settore giovanile. Quest’anno infatti sotto la supervisione di Gill Voria il Siena Fc si doterà della sua ‘cantera’, necessaria sia da un punto di vista federale che soprattutto da quello di prospettiva futura e futuribile. Da valutare quante formazioni, oltre alla juniores che è obbligatoria, saranno messe in piedi e di conseguenza la scelta dei relativi allenatori e staff tecnici. Poi c’è la questione infrastrutturale che non è di secondo piano, anzi. La gara giocata al Franchi un mese fa contro il Mazzola ha riacceso inevitabilmente i riflettori sul Rastrello che deve essere sistemato entro l’estate per permettere il regolare utilizzo da metà agosto in poi quando inizierà la Coppa Italia di serie D. Di pari passo anche la questione del campo Bertoni dell’Acqualcalda che si candida ad accogliere, come fatto nel recente passato, le giovanili e almeno in alcuni giorni della settimana anche la prima squadra. Insomma, di carte sul tavolo di Giacomini e i suoi ce ne sono molte, tutte importanti e di prossima scadenza. Impensabile infatti costruire una squadra forte per un campionato molto competitivo come la D (con altre piazze di pari storia, tradizione ed importanza) senza contemporaneamente strutturarsi a livello di organigramma del club e anche di partnership.

Guido De Leo