"Romagnano batte Marginone: vittoria di prestigio in casa del campione"

MARGINONE

1

ROMAGNANO

2

MARGINONE: Bolognesi, Puccini, Salvatori, Pagni A., Conte, Sarti, Battistoni, Piattelli, Cortesi A., Tognotti, Carlini E. A disp. Morini, Lavorini, Carmignani, Pagni G., Rotunno, Carlini C., Cortesi G., Lencioni, Del Magro. All. Lombardi.

ROMAGNANO: Mariani, Bongiorni, Mussi, Bedini (89’ Filippelli), De Angeli, Pucci, Colasanto, Viaggi (61’ Boemio), Bertuccelli, Biagini Ma. (69’ Ceccarelli), Pitanti (76’ Petrini). A disp. Nicodemi, Manzo. All. Dati.

Arbitro: Cellai di Firenze.

Marcatori: 19’ Puccini (M), 24’ Bedini (R), 47 Bertuccelli (R).

MARGINONE - Vittoria di prestigio per il Romagnano che si toglie la soddisfazione di battere in casa propria la vincitrice del campionato. I locali sono i primi a colpire al 19’ su un’azione sul filo del fuorigioco finalizzata da Puccini. Il vantaggio dei lucchesi, però, resiste soltanto pochi minuti. Al 24’ a pareggiare ci pensa Bedini con un bolide su punizione dalla destra che finisce sotto l’incrocio dei pali. Al 27’ gli ospiti si lamentano per un rigore non fischiato a Bonuccelli per fallo di Conte. Il Marginone si rende pericoloso al 29’ con Piattelli che salta il portiere ma non inquadra la porta da posizione defilata. Una grande occasione la colleziona anche il Romagnano al 37’ col debuttante Pitanti che salta il diretto avversario ma si fa parare il tiro a tu per tu col portiere. Al 47’ Bertuccelli si procura e trasforma il rigore che varrà la vittoria. Per il bomber romagnanese è il 29 centro stagionale (18 gol Romagnano e 11 con il Ricortola).