"Romito Auser in testa alla classifica: il sorpasso che tiene in sospeso la stagione"

Sorpasso in vetta ma con un punto interrogativo che tiene in sospeso la stagione. A un turno dalla conclusione il Romito è salito al comando scavalcando il Rio Major ieri a riposo. Ma la stessa dinamica si ripeterà, domenica prossima, a ruoli invertiti. I rivieraschi affronteranno lo Spezia Calcio Popolare mentre gli arcolani staranno a guardare. Intanto però il Romito ha chiuso la stagione vincendo 5-1 contro la Santerenzina B andando a segno con la tripletta di Naclerio e doppietta di Garzia, per i santerenzini gol di Zanetti. Successo in goleada e senza storia quello dei sarzanesi del Nave che hanno rifilato 9 reti al fanalino di coda Lerici. In parità il confronto al ’Cristoni’ tra San Lazzaro Lunense e Mamas Giovani 1-1 (Franzoni e Parziale), successo della Bolanese su Spezia Sportale 3-1 e del Calcio Spezia Popolare contro il Ceparana B. Classifica, a 90 minuti dal termine: Romito Auser 47, Rio Major 46; Nave e San Lazzaro Lunense 41; Monterosso 39; Mamas 36; Calcio Spezia Popolare 26; Spezia Sportale 12; Lerici 9.