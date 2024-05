Romito festeggia e...spera: "Vittoria di tutto il gruppo"

Un intero paese in festa per una promozione cercata e voluta. Romito Magra ha salutato domenica mattina la vittoria della squadra gialloblù nella finalissima dei playoff di Seconda categoria contro il Monterosso. Un match che ha mandato in archivio un’annata positiva per tutto il movimento calcistico spezzino, che ha visto la rinascita di due realtà importanti come il Riomaior (vincitore del campionato) e la Polisportiva Monterosso. In tutto l’ambiente romitese c’è grande euforia nella convinzione che la promozione, ancora non sicura al 100%, alla fine arriverà: attualmente i posti disponibili in Prima categoria sono cinque ma potrebbero diventare 6 se la Cairese, vincitrice dei playoff di Eccellenza ligure, riuscisse a salire in serie D dopo gli spareggi nazionali con le qualificate delle altre regioni. Grande soddisfazione nelle parole del direttore generale del Romito Magra Filippo Capitani: "Come società siamo contenti di aver riportato il paese in Prima categoria, risultato che solo tre anni fa sembrava un miraggio pensando da dove siamo partiti. I miei complimenti vanno al gruppo dei ragazzi, al mister Damiano Currenti ed ai dirigenti, in primis il presidente Lanfranco Barboni ed il suo vice Andrea Ercolano, che hanno costruito una realtà sana germogliata in mezzo ai rovi e alle acacie del vecchio campo sportivo Biggi".

Il Romito per tutta la stagione ha conteso il primo posto al Riomaior in duello punto a punto fino all’ultima giornata, con i gialloblù che hanno chiuso al secondo posto staccati per due punti. Il team del tecnico Damiano Currenti non si è perso d’animo e si è aggiudicato i playoff battendo in finale per 2-1 al ‘Biggi’ di Romito la ’matricola’ Polisportiva Monterosso. Decisive le segnature di Antonio Naclerio e Bragazzi. Ai rivieraschi, privi di ben tre titolari, non è bastata la rete del momentaneo pareggio di La Porta. Adesso non resta che aspettare la decisione in merito della Figc per sapere se i gialloblù di Romito Magra saliranno in Prima categoria.

Paolo Gaeta