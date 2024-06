Rondinella, ecco Laverone. Il Grassina su Pampalone

Il mercato della Rondinella entra nel vivo. Dopo gli innesti di Frezza, Noviello, Polo e di Baldesi, la società del presidente Bosi starebbe per concludere un altro grande colpo. Il ds Alessio Mamma vuole chiudere nelle prossime ore la trattativa per il giocatore di Bagno a Ripoli, Lorenzo Laverone, classe 1989, ex Fermana, Rimini, Siena e Sassuolo; quest’anno nella seconda parte del campionato con la maglia del Prato. Un giocatore di spessore che grazie al suo enorme bagaglio di esperienza e di qualità, farebbe lievitare parecchio il tasso tecnico della squadra biancorossa che allenerà Enrico Gutili. Novità alla Fortis: Ilic Lelli sarà il mister con ds Giovanni Tortelli.

La neo promossa Grassina dopo l’annuncio che Lorenzo Simoni, uno degli artefici dell’ottima stagione conclusa con la conquista dell’Eccellenza, resta ancora in rossoverde, radio mercato ha captato segnali su una trattativa in fase di dirittura d’arrivo condotta dal direttore sportivo Marco Leo per il trasferimento del difensore Francesco Pampalone, (’94) ex Certaldo, quest’anno al Signa 1914 durante la fase del mercato invernale. Lentamente anche la Sestese si sta muovendo per rinforzare la rosa per la nuova stagione di Eccellenza. Dopo due anni di prestito alla Sangiovannese, torna in rossoblù l’attaccante Leonardo Caprio (’05), un giovane talento molto bravo che saprà primeggiare anche in questa categoria. Per quanto concerne il mercato in uscita dei rossoblù, si vocifera che potrebbe partire Ivan Ciotola (’04) per destinazione Tuttocuoio allenato sempre dall’ex viola Aldo Firicano. In casa Lanciotto Campi si parla di una trattativa portata a termine nelle ultime ore dal diesse Maurizio Novelli: dallo Scandicci avrebbe prelevato il promettente portiere Edoardo Masini (’04). L’ex giocatore del San Donato Tavarnelle, Gabriele Vecchiarelli (‘98), un esterno mancino con il fiuto del gol ha deciso di giocare nel Valentino Mazzola.

Giovanni Puleri