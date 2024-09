Russi-Gambettola il clou

Il campionato di Eccellenza propone per oggi le gare della seconda giornata. Il fischio d’inizio è alle 15.30.

Solarolo-Medicina Fossatone. Per lo storico debutto casalingo in Eccellenza all’Arboscelli, la formazione di mister Assirelli (squalificato Sona), si trova di fronte una delle candidate alla lotta di vertice. Il Solarolo ha però iniziato col piede giusto, andando ad espugnare addirittura 3-0 il campo del Novafeltria. Anche i bolognesi hanno cominciato alla grande, battendo 2-1 il Russi.

Osteria Grande-Massa Lombarda. Dopo il pareggio interno col Castenaso. I bianconeri di mister Bamonte (Braccioli squalificato) provano a rompere il ghiaccio. Di fronte c’è la matricola felsinea che all’esordio in categoria è andata ad un passo dal clamoroso exploit (pareggio 1-1 con rete avversaria al 92’) contro il Mezzolara.

Sanpaimola-Reno. Al ‘Buscaroli’ di Conselice si gioca il derby di giornata fra squadre che hanno steccato entrambe al debutto. I padroni di casa, privi dello squalificato El Bouhali, devono cancellare il ko 3-2 contro il Cava Ronco. La formazione di Sant’Alberto deve invece di mostrare che lo scivolone interno 1-2 nel derby delle Valli contro il Sant’Agostino è stato lo un incidente di percorso.

Russi-Gambettola. Sulla carta è il match clou del 2° turno. Al ‘Bucci’ è infatti in arrivo la corazzata Gambettola, indicata da tutti come la pretendente n.1 alla promozione, e capace domenica scorsa di non dare scampo al Faenza (3-0). I falchetti, dal canto proprio, devono eliminare le scorie generate dal passo falso di Medicina, per un ko non facile da digerire (in vantaggio 1-0, scavalcati al 44’ della ripresa in zona Cesarini). Fra i padroni di casa di mister Farneti, costretto a rinunciare allo squalificato Colombo, fari puntati su Saporetti e Salomone; mentre gli ospiti di mister Bernacci, pur dovendo fare a meno dello squalificato ex San Marino De Queiroz, possono comunque puntano sull’ex Gadda, ma soprattutto su Bonandi, ex Forlì.

Faenza-Cava Ronco. Dopo 5 anni, il campionato di Eccellenza torna al ‘Neri’. L’incidente di percorso di Gambettola va cancellato subito. Fra i manfredi, mister Cavina recupera da squalifica Bertoni, Gjordumi e Guye. Missiroli andrà in panchina. Ko sono anche Tuzio e i baby Brusi, Bandini e Piancastelli. Gimelli ha altre 3 giornate di squalifica da scontare. Nelle fila degli ospiti, che al debutto hanno sconfitto 3-2 il Sanpaimola, non sono utilizzabili gli squalificati Bergamaschi e Martoni. Le altre gare: Sant’Agostino-Mezzolara, Castenaso-Granamica (18.30), Sampierana-Vis Novafeltria, Tropical Coriano-Pietracuta (rinviata a mercoledì 18 settembre, alle 20.30).