Sabato 16 dicembre in omaggio il volume del centenario. Presentazione il 14 all’Arbitro Club. La Nazione regala il libro sul secolo amaranto

Cento anni di storia, cento anni di tormento ed estasi come recitava uno striscione in una foto in bianco e nero. Una storia amaranto fatta di personaggi, calciatori, presidenti e della passione dei propri tifosi che sarà ripercorsa nel libro che uscirà in omaggio con La Nazione il prossimo 16 dicembre. Un vero e proprio viaggio nella storia del Cavallino dagli albori, passando per gli anni in cui il calcio in maglia amaranto veniva praticato a Campo di Marte, dietro la stazione, all’interno dello stadio Mancini, arrivando quindi agli anni del boom economico, gli anni ’80, quelli ruggenti, delle formazioni imparate a memoria dal portiere all’allenatore. I ragazzi di Angelillo e Terziani, le imprese di Neri, Neri, Mangoni e non solo. Fino alla storia più recente fatta di ripartenze come quella del 1993, con Graziani, passando per la risalita con Cosmi fino al sogno della serie A o almeno dei playoff per la A svaniti per la differenza reti. Calciopoli, la Lega Pro e il fallimento e così via fino alla battaglia totale e all’ultima stagione in serie D con la vittoria dal sapore della liberazione proprio 30 anni dopo la radiazione del ’93. Un libro fatto soprattutto di foto, personaggi, protagonisti di cento anni di storia amaranto che sarà in edicola tra pochi giorni, in abbinamento all’edizione di Arezzo de La Nazione, preceduto dalla presentazione in anteprima giovedì 14 dicembre alle 18.30 nella sede dell’Arbitro Club di Arezzo.