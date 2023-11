Sabato dalle 15 alla Club House del Manuzzi. Mostra e tanti ricordi bianconeri a 50 anni dalla prima partita in A

Un weekend dove i ricordi bianconeri la faranno da padrone, come antipasto anche di Cesena-Lucchese. Così sabato dalle 15 alla Club House del Manuzzi scatta la mostra in ricordo dei 50 anni dalla prima gara del Cesena in serie A, il 7 ottobre del 1973 contro il Torino; fu 0-0 sotto un continuo diluvio in una Fiorita affollatissima anche di ombrelli. Tale importante e suggestivo anniversario verrà ricordato con tale iniziativa dal Cesena con il supporto indispensabile del Museo Bianconero e del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che ha sede a Grugliasco a una decina di chilometri dal capoluogo.

In mostra maglie, fotografie, figurine, giornali, verranno proiettati filmati di quella partita e di quel periodo. Non mancheranno nemmeno cimeli in trasferta dal Museo del Grande Torino della Leggenda Granata. Quel 7 ottobre 1973 il Cesena di Bersellini si schierò con Mantovani, Ceccarelli (72’ Danova), Ammoniaci, Festa, Zaniboni, Cera, Orlandi, Brignani, Braida, Savoldi II, Toschi. L’ingresso alla mostra sarà gratuito, alle 17 ci sarà una chiacchierata con alcuni ex bianconeri e del Torino tra i quali Giampiero Ceccarelli, Agatino Cuttone, Walter Schachner, Eraldo Pecci.

La mostra sarà aperta anche domenica, solo per gli spettatori dei distinti dall’apertura dei tornelli prima della partita contro la Lucchese. Se quella tra Cesena e Torino è stata la prima gara dei romagnoli in A, è stata anche l’ultima (per ora….) e risale al 31 maggio 2015 quando contro i bianconeri di Di Carlo già retrocessi in B i granata di Ventura passeggiarono in casa per 5-0 nell’ultima di campionato. Ma per entrambe le società verrà invece ricordata per sempre un’altra data, 16 maggio 1976 quando al Comunale di Torino gli uomini di Radice (sempre vincenti in casa) conquistarono lo scudetto pareggiando 1-1 contro il Cesena di Marchioro che ottenne lo storico accesso alla Coppa Uefa. Al 61’ padroni di casa in vantaggio con una spettacolare rete di Pulici in tuffo di testa, il pareggio una decina di minuti dopo grazie a una autorete dello stopper granata Mozzini.