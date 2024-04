Sabbatani-Tirelli il duo d’attacco. Il Ravenna scommette sul Forlì

È un Ravenna all’inseguimento, quello che, oggi pomeriggio, al Benelli – fischio d’inizio alle 15; arbitro Mazzer di Conegliano; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€ – si troverà di fronte il Certaldo, penultimo della classe, e dunque in zona retrocessione, ma ancora in corsa per i playout. I giallorossi, che in settimana, per effetto dell’esclusione della Pistoiese, si sono ritrovati a -4 dalla capolista, giocheranno con l’orecchio teso al match Carpi-Forlì. Per la serie ‘non succede, ma se succede’ bisognerà farsi trovare pronti, la formazione di mister Gadda punta ovviamente al bersaglio grosso, facendo leva su uno stato di forma invidiabile e certificato dai numeri: 4 vittorie consecutive, 12 gol segnati, 0 subiti. Sul caso-Pistoiese, mister Gadda ha quasi alzato le mani: "È una situazione difficile da commentare; una ingiustizia, non solo per noi, ma per tutto il campionato. Purtroppo non ci possiamo fare nulla, se non commentare e avere un parere personale. Conviene dunque pensare al campo e alle partite da giocare. C’è un campionato ed una stagione spettacolare da onorare. Attorno alla squadra si è creato un clima di fiducia ed entusiasmo che abbiamo il dovere di coltivare". Per arrivare al 5° successo consecutivo c’è però da fare i conti col Certaldo. La matricola toscana, che già all’andata impose lo 0-0 ai giallorossi, è penultima, a quota 21. Finisse oggi il campionato, sarebbe retrocessa, perché la distanza dal 13° posto (occupato dalla Sammaurese a quota 31) è superiore ai 6 punti. Per riattivare il meccanismo del playout, bisognerà ridurre il distacco di 4 lunghezze, oppure scavalcare il Borgo San Donnino, terzultimo a +3 punti, ma in vantaggio negli scontri diretti. Il Ravenna dunque non potrà farsi troppe illusioni.

E non tragga in inganno il clamoroso tonfo casalingo 1-6 di 7 giorni fa contro il Corticella perché, nelle 6 precedenti uscite, il Certaldo aveva messo, uno dietro l’altro, altrettanti risultati positivi, ovvero 2 vittorie (di cui una con la Pistoiese, poi annullata) e 4 pareggi, di cui 3 esterni consecutivi. Mister Gadda deve rinunciare a Mancini, Magnanini, Pavesi e Diallo (che andrà in panchina). La coperta degli under è corta. A centrocampo o in difesa, un over andrà sacrificato. In attacco, di nuovo fiducia a Tirelli e Sabbatani, cui è stata cancellata la doppietta con la Pistoiese, e che dunque (da 11 a 9 reti) riparte all’inseguimento della doppia cifra.

La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Agnelli, Spezzano, Esposito, Gobbo, Marino; Campagna, Nappello, Rrapaj; Tirelli, Sabbatani.