Salmi rallenta. Pari Cittadella dopo otto acuti

cittadella

1

montecchio

1

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi (34’sr Fugallo), Boilini (18’st Caesar Tesa), Covili (38’st Arati), Aldrovandi, Serra, Bandaogo (17’st Vernia), Pezzani (18’st Sejdiraj), Ridolfi, Malivojevic, Martinez. A disp.: Neri, Mondaini, De Lucca, Caselli. All. Salmi

MONTECCHIO: Voltolini, Sane (28’st Neri), Torri, Bassoli, Longhi, Borghi, Zavaroni, Contini, Bedotti (18’st Attolini), Dallalglio (26’st Bevilacqua), Davoli. A disp.: Sodano, Pavarini, Oliomarini, Frontera, Lusetti, Fiorentino. All. Ferretti

Arbitro: D’Ovidio di Bologna

Reti: 33’ Malivojevic, 36’ Borghi Note: ammoniti Bevilacqua, Boilini, Sane, Voltolini

Si ferma a otto la striscia di vittorie di fila della capolista Cittadella, bloccata sul pari dal Montecchio. In avvio scambio Pezzani-Martinez che mette Malivojevic in condizione di segnare ma Voltolini para. Al 30’ in fotocopia combinano alla grande Pezzani e Martinez, la palla arriva sui piedi di Malinojevic che controlla, si gira e manda la palla alle spalle di Voltolini. Ma passano 6’ e Borghi trova l’1-1 con una bella conclusione. Prima del riposo mischia in area e Ridolfi ci prova senza fortuna. Nella ripresa Bedotti per Bassoli ma Narduzzo para.

Capovolgimento di fronte, Malivojevic sfiora il palo poi Azzi crossa in mezzo, Ridolfi non ci arriva di poco e l’1-1 non cambia più.