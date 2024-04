Salvezza firmata Beoni. Aquila, ipotesi conferma

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Un capolavoro sportivo. Lo ha compiuto Loris Beoni ridando in due mesi coraggio, carattere e gioco a una squadra in gravissima difficoltà e che rischiava seriamente la seconda retrocessione consecutiva. L’esperto tecnico aretino è stato capace di spronare i suoi ragazzi alla conquista di 16 punti in 10 giornate, di ritrovare il gusto della vittoria e di consegnare con una domenica d’anticipo al Montevarchi il nullaosta per ripartire dalla Serie D anche nella prossima stagione. Certo, manca ancora una partita, quella casalinga con il Grosseto del grande ex Roberto Malotti e l’intento sarà di centrare un risultato di prestigio, ma qualunque sia l’esito della sfida del Brilli Peri con i maremmani anche un eventuale ko sarebbe indolore. Niente play-out, infatti, per la "forbice" larga e ormai inattaccabile con chi occupa la terzultima piazza. Festa grande dunque dopo tanta sofferenza per i protagonisti sul campo, l’allenatore, lo staff, i tanti tifosi giunti dal Valdarno e per la società che ha saputo scegliere la persona giusta da mettere al timone di un gruppo giovane, preso per mano da Lorentino e reso consapevole di potercela fare. Una guida così esperta e carismatica dovrebbe essere un punto fermo essenziale da confermare in vista di un torneo venturo dall’andamento diverso.

Interpellato proprio sul futuro, il trainer aquilotto, dopo aver elogiato la squadra per aver vinto un derby duro e pieno di insidie, ha precisato: "Pensare al domani era impossibile. Tutti, io per primo, ci concentravamo sul raggiungimento dell’obiettivo e oggi, quindi, conta solo che il Montevarchi sia salvo. Una permanenza in categoria che mi rende orgoglioso insieme ai dirigenti". In un pomeriggio di felicità, nel quale l’Aquila ha anche inviato un messaggio di felicitazioni alla Pianese promossa in C, il presidente Angelo Livi ha rivolto un accorato pensiero a Marco Merli, stringendosi al dolore dei familiari con le più sincere condoglianze personali e dell’intero sodalizio rossoblù per la scomparsa prematura e improvvisa di un grande uomo di sport.