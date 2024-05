Samb Ad Avezzano senza tifosi e infortunati

La Samb andrà ad Avezzano senza tifosi al seguito e priva di molti infortunati, anche se Marco Mancinelli vorrebbe convocare tutti i calciatori per la sfida playoff contro gli abruzzesi. Un modo per far gruppo, perché molti elementi difficilmente potranno scendere in campo. Ad esempio, l’infortunio capitato ad Arrigoni contro la Vigor Senigallia è apparso più grave del previsto, per cui la Samb dovrà fare a meno del suo playmaker, uno dei migliori in stagione e nominato anche dal tecnico avversario Pagliarini come il calciatore di maggiore qualità della Samb. Spesso, infatti, la squadra rossoblù è stata dipendente da Arrigoni e dalle sue geometrie, anche se nelle ultime partite anche lui faticava a trovare uomini tra le linee capaci di innescare la fase offensiva. Oltre ad Arrigoni, non dovrebbero farcela Pietropaolo e Sbardella, mentre l’unico a rientrare dovrebbe essere Pezzola. Il difensore centrale rossoblù potrebbe quindi riprendersi il suo posto ma è più probabile che parta dalla panchina. Di conseguenza, la difesa di Mancinelli dovrebbe essere quella vista nelle ultime due uscite, con Chiatante e Pagliari sulle fasce e Zoboletti e Sirri in zona centrale. Al posto di Arrigoni, invece, ci sarebbe Barberini, reduce da un’ottima prestazione contro la Vigor Senigallia. Sempre out, infine, Fabbrini. Pagliarini, tecnico dell’Avezzano, ritroverà invece Lorenzo Filippini, Francesco Golia ed Elio De Silvestro, che hanno scontato la squalifica e non avrà grossi problemi di formazione. Il tecnico marsicano, sul match contro la Samb, ha detto: "La Samb è una squadra forte e organizzata, con elementi di spicco come Arrigoni e Pagliari. Noi però abbiamo uno stile di gioco definito e non ci snatureremo". Come a dire che, nonostante i due risultati su tre a disposizione, l’Avezzano vuol fare la partita: "Sappiamo di poter contare anche sul pareggio per passare il turno, ma questo non è il mio modo di affrontare le partite. Scenderemo in campo per vincere, seppure spesso gli episodi possano essere sfavorevoli. Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi, che ci hanno seguito con affetto per tutta la stagione". Se i tifosi rossoblù residenti in provincia di Ascoli non potranno seguire la Samb in trasferta, la società avezzanese sta pensando di garantire la diretta Facebook, anche se a pagamento. Non ci sono limitazioni, invece, per i tifosi che risiedono nelle province di Teramo e Fermo, che potranno acquistare i tagliandi direttamente presso il botteghino dello stadio il giorno della gara.

p. c.