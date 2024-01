Samb, aggancio in vetta. I rossoblu piegano il Fano

Fano

0

Sambenedettese

1

Fano (3-5-2): Piersanti 6; Mancini 6, Dubaz 5,5, Riggioni 5,5 (46’ st Brunetti sv); Kalombo 5,5 (9’ st Rovinelli 6), Ricci 5,5 (9’ st Coulibaly 6), Urbinati 6, Zanni 5,5 (39’ st Pierfederici sv), Allegrucci 6 (27’ st Pensalfini sv); Padovani 6, Gonzalez 5,5. A disp. Bellucci, Saponaro, Roberti, Antonioni.

All. Cornacchini

Sambenedettese (4-3-3): Coco 6,5; Zoboletti 6, Pezzola 6,5, Sirri 6,5, Pagliari 7; Tourè 6, Arrigoni 6,5, Scimia 6 (27’ st Barberini 6); Senigagliesi 6,5 (27’ st Fabbrini sv, 43’ st Cardoni sv), Tomassini 6 (38’ st Martiniello sv), Battista 6 (14’ st Sbardella 6). A disp. Grillo, Pietropaolo, Orfano, Mbaye.

All. Lauro

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi Rete: 9’ pt Pagliari (S)

Note: presenti circa 1.500 spettatori, 500 quelli provenienti da San Benedetto del Tronto.

Ammoniti: 32’ pr Padovani (F), 19’ st Scimia (S), 46’ st Barberini (S). Angoli 5-1.

Recuperi: 1’ pt e 6’ st

Troppo importante la posta in palio per la Samb che doveva portare a casa la vittoria e ci è riuscita. Così si gode il momentaneo aggancio alla vetta, almeno per una notte. Oggi starà a guardare come andrà a finire la partita in programma tra L’Aquila e il Campobasso confidando in un passo falso della capolista, nella speranza di restare lì. Il successo per la Samb, che non vinceva fuori casa dal 28 ottobre, dalla trasferta di Real Monterotondo, arriva grazie alla rete, siglata al 9’ da Pagliari.

Sulla respinta della difesa, con un gran tiro di sinistro dai 25 metri il terzino infila nell’angolino basso alla sinistra di Piersanti. Samb in vantaggio.

Per Pagliari arriva quarto gol, il terzo consecutivo. Da qui in poi, la Samb ha la possibilità di trovare il raddoppio ma prima la palla di Tomassini finisce sul fondo, poi ha poca fortuna anche il tiro cross di Senigagliesi. Al 36’ è il Fano in avanti: cross di Gonzalez, colpo di testa di Mancini, è bravissimo Coco a salvare il vantaggio. Ancora il Fano, stavolta su cross di Mancini, il colpo di testa di Allegrucci vola alto sopra la traversa.

Nella ripresa la Samb non entra benissimo, cerca di gestire il risultato e di arginare un Fano, confuso, ma comunque deciso a non lasciare l’intera posta in palio agli ospiti.

Coco respinge sopra la traversa il tiro di Allegrucci. Capitan Sirri commette una leggerezza, lascia sfilare il pallone, Padovani serve Coulibaly, rimedia Pezzola in corner. Vuoi per il campo stretto e il terreno in pessime condizioni, al Mancini di Fano non si vede una bella Samb ma se, come aveva detto alla vigilia anche mister Lauro, alle volte bisogna saper portare a casa anche una partita sporca, ecco che quel successo è arrivato. L’importante era vincere per poter stare oggi a guardare il Campobasso, accorciare così le distanze o agganciare la vetta. E si può vincere una partita anche soltanto di misura. Va bene anche così.

Sabrina Vinciguerra