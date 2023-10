Samb, batti il Riccione: "Sarà una gara complessa"

Secondo impegno consecutivo in casa per la Samb che oggi affronterà, al Riviera, il Riccione. Dopo il 2 a 2 maturato contro il Fossombrone, una settimana fa, i rossoblù non vogliono fallire il secondo appuntamento davanti ai propri tifosi. Attesi anche oggi seimila spettatori. La Samb non vince in casa da più di un mese, dal 17 settembre, quando con un rotondo 3 a 0 aveva battuto il Tivoli. Ed era soltanto la prima gara della stagione al Riviera delle Palme. Da lì in poi, il pari con il Fano e poi, appunto domenica scorsa, contro il Fossombrone. La Samb è rimasta imbattuta ma al Riviera, che doveva rappresentare un punto di forza, sembra non saper più vincere. Spetterà alla squadra di Lauro dimostrare il contrario. Il Riccione si presenta come avversario ostico. Reduce dalla sconfitta in casa con l’Avezzano arriverà a San Benedetto con la voglia di riscattarsi. Parliamo di una squadra che è nata con l’ambizione di vincere il campionato e che fin qui ha avuto un andamento altalenante al punto di sostituire anche l’allenatore. Al posto di Nico Pulzetti in panchina è arrivato l’ex Fermana Giancarlo Riolfo che è subito incappato nella sconfitta con l’Avezzano.

"Sarà una partita complicata – ha detto l’allenatore della Samb Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura –, avremo di fronte un avversario importante, che vanta un’ottima rosa. Sarà una gara difficile, la seconda consecutiva in casa per noi, la prima non l’abbiamo fatta nostra, dovremo stavolta essere bravi a riprenderci i punti che abbiamo lasciato indietro domenica". Una settimana delicata che ha visto la Samb uscire dalla Coppa Italia, mercoledì, contro il Fano, ai rigori. A Fano Lauro ha cambiato modulo di gioco passando al 4-3-3, farà lo stesso contro il Riccione? "A Fano ho preferito il 4-3-3 per le caratteristiche dei giocatori in campo, domani (oggi, ndr) cercherò di mandare in campo la formazione migliore per affrontare il Riccione".

Il tecnico non si sbilancia e sia venerdì che ieri ha voluto far svolgere gli allenamenti a porte chiuse. Se non confermerà la formazione vista contro il Fossombrone, potrebbe optare per un 3-4-1-2 come si è visto nell’ultima parte di match domenica scorsa, con Simone Paolini a ridosso delle punte, o proporre un 4-3-3. Lauro può contare sul rientro di Sbardella. "Si è allenato bene e in modo intenso – ha detto il mister – è uno dei dubbi che ho".

Nel frattempo la Questura dell’Aquila ha emesso cinque Daspo nei confronti dei tifosi della Samb per il post gara di Avezzano, il 24 settembre scorso. Nella nota delle forze dell’ordine si parla di "sassi lanciati che hanno causato il ferimento di due agenti di polizia e il danneggiamento di un mezzo di servizio". I cinque sostenitori rossoblù erano stati denunciati, tre dei quali "gravati da prescrizioni in quanto i destinatari erano già sottoposti ad analoga misura di prevenzione".

s. v.