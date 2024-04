Samb, c’è il Roma City. Ora ritrovare la vittoria

Difendere il terzo posto che in ottica playoff permetterà di giocare la semifinale al Riviera con il vantaggio di un pareggio per accedere alla finale. Questo l’obiettivo della Samb che, oggi, nella penultima giornata di campionato affronta, al Riviera, il Roma City. Ai rossoblù manca un solo punto per avere la certezza matematica dei playoff. Dopo i tre ko consecutivi con L’Aquila, Campobasso e Atletico Ascoli, la Samb, che non vince dal 10 marzo, dalla trasferta di Termoli, dovrà trovare la forza di rialzare la testa per onorare al meglio gli ultimi 180 minuti di questa stagione. Oggi, l’ultima gara in casa. Poi, la chiusura in trasferta contro la Vigor Senigallia. Da martedì, dopo l’esonero bis di Lauro, la guida tecnica della squadra è in mano al vice Mancinelli. A lui il compito di far uscire la Samb da questo momentaccio. Se ci sarà riuscito o meno, oggi, lo dirà il campo. Fuori il solo Sbardella alle prese con un problema al collaterale del ginocchio sinistro. Convocati, seppur non al meglio della condizione, anche Pezzola e Pietropaolo. I due giovani hanno lavorato a parte nel corso di tutta la settimana appena conclusa, dovrebbero dunque partire dalla panchina. Difesa, quindi, da ridisegnare per Mancinelli che a questo punto dovrebbe adattare Zoboletti al centro della difesa con Sirri e schierare terzini Chiatante e Pagliari. Confermato il 4-3-3 con Ascioti tra i pali, a centrocampo andrebbero Arrigoni, Barberini e uno tra Scimia o Bontà, davanti Senigagliesi, Tomassini (che ha anche ritrovato la via del gol, seppur domenica contro l’Atletico Ascoli non sia bastato) e Battista che ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione. Se la Samb è in cerca di riscatto lo sono pure gli avversari. Il Roma City è reduce da due sconfitte consecutive contro Fano e Forsempronese, ha appena un punto di distacco dalla Vigor Senigallia che occupa l’ultima posizione utile per i playoff. Insomma i laziali possono ancora crederci. La Samb che, invece, ha il fiato sul collo dell’Avezzano, appena un punto sotto, non può permettersi di cedere altro terreno se crede nei playoff, al netto di quanto potranno contare in ottica promozione. Questo il presente in casa Samb con il campionato ancora in corso, ma incombe anche il futuro con il presidente Vittorio Massi che guarda ad un riassetto dell’organizzazione, ad una strutturazione societaria che quest’anno è mancata. La prima figura da inserire in organico è quella di un direttore generale. Il nome in ballo è noto alla piazza. Si tratta di Luca Faccioli che ha già rivestito l’incarico di dg nella Samb nella stagione 2021/22 sotto la gestione Renzi. Gode della stima del presidente Vittorio Massi che però fino a questo momento non ha ancora detto nulla in merito. Smentite sono arrivate dall’ex dg del Chievo, ma alla fine dovrebbe essere proprio lui il dirigente scelto dalla Samb. Massi, poi, proseguirebbe sulla strada della continuità con il ds Stefano De Angelis. Si vedrà, intanto oggi c’è una partita da giocare.

s. v.