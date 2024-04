Samb, chi si rivede. L’ex presidente Renzi diffida chi usa il nome

Riecco Renzi. L’ex presidente della Samb, irreperibile ai creditori si è rifatto vivo con una Pec indirizzata alla nuova U.s. Sambenedettese di Vittorio Massi.

E pensare che solo qualche mese fa l’ufficiale giudiziario del tribunale di Ascoli Piceno aveva redatto un rapporto di mancata consegna per irreperibilità del destinatario a seguito del decreto ingiuntivo per provvigioni mai pagate presentato da un’agenzia di Ripatransone.

La vecchia Samb, dicevamo: la A.s. Samb di Roberto Renzi in questa pec inviata revoca il consenso all’utilizzo della parola Sambenedettese a far data dal prossimo 30 giugno e diffida contestualmente la società di Vittorio Massi dall’usare i marchi, i segni distintivi e la parola Samb e chiede, inoltre, di modificare la voce relativa alla squadra di calcio cittadina addirittura cneh sul portale online Wikipedia.

Il consenso che, ora, la A.s. Sambenedettese di Renzi intende revocare è quello sottoscritto davanti ad un notaio ad agosto del 2023. La società di Massi da San Benedetto Calcio divenne U.s. Sambenedettese dopo il via libera della Federazione in data 10 agosto 2023 e ad onor di cronaca il club rossoblù utilizza uno stemma totalmente nuovo, il Pescatore (e non lo storico Torrione innestato nello scudo). E’ stata la Figc a concedere la denominazione Sambenedettese alla società di Vittorio Massi, dopo che quella di Renzi non si è iscritta al campionato. A scanso di equivoci, in ogni caso, Vittorio Massi, attuale presidente della Samb, quella immatricolata in Figc, ha rimesso la questione ai suoi legali.

"Renzi – ha spiegato Vittorio Massi – non dovrebbe rivolgersi a noi ma alla Figc e quanto al consenso esiste un atto davanti ad un notaio, è come se io andassi a richiedere una casa che ho regolarmente venduto un anno fa". Questione, in effetti, piuttosto bizzarra ma d’altra parte l’ex presidente della Samb Roberto Renzi a questa città ha fatto vedere anche di peggio. Ci mancava solo lui, come se la Samb non avesse già le sue difficoltà, fortunatamente solo di natura calcistica e non relative a vicissitudini societarie.

La squadra è a terra – soli tre punti nelle ultime sette partite –, c’è l’ultima gara di campionato da giocare per cercare di riprendersi il terzo posto, migliore posizione in ottica playoff. La Samb chiuderà la stagione regolare, domenica, a Senigallia (ore 15). Sono trecento intanto i biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb per l’ultima gara in programma nell’anconetano. I tagliandi avraanno il costo di 10 euro e saranno messi in vendita giovedì esclusivamente alla tabaccheria L’Isola del Tesoro di via Cesare e Luciano Gabrielli, 114.

Allo stadio Bianchelli ingresso gratuito per gli Under 14. La squadra si ritroverà questo pomeriggio a Stella di Monsampolo del Tronto per la ripresa degli allenamenti.

s. v.