Samb, ecco Ascioti. Il portiere classe 2004 si è aggregato al gruppo

Dopo due giorni di riposo, la Samb è tornata ieri ad allenarsi per preparare la prossima sfida che la vedrà impegnata in casa contro il Vastogirardi. Presente al Samba Village anche il presidente Vittorio Massi, sempre al fianco della squadra. "Vi aspetto tutti al Riviera, abbiamo bisogno di voi, ora che siamo tornati in vetta" ha detto il patron ai microfoni di Vera Tv, rinnovando così l’invito ai tifosi della Samb di riempire lo stadio domenica per spingere la squadra ad un’altra vittoria. Una vittoria che potrebbe risultare importantissima, visto il programma della giornata, per la Samb che si è finalmente ripresa la vetta e domenica battendo il Vastogirardi (penultimo in graduatoria) potrebbe già allungare le distanze sulle dirette concorrenti, prima della sosta per il torneo di Viareggio.

Almeno sulla carta, infatti, l’impegno che attende la Samb sembra più agevole rispetto a quello che attende il Campobasso che condivide la vetta con la squadra di Lauro e che domenica ospiterà il Roma City, sesta forza del campionato. Anche L’Aquila, appena due punti sotto Samb e Campobasso avrà un turno difficile perché affronterà la Vigor Senigallia, quinta in classifica.

E’ chiaro che per la Samb sarà inutile guardare in casa di altri se non centrerà la vittoria sul Vastogirardi. Per questo il presidente Massi vuole uno stadio pieno, la Curva Nord è andata subito sold out come sempre, ma per domenica, lo ricordiamo, anche i tagliandi di tribuna Est Mare e tribuna laterale nord a 10 euro avranno un prezzo ridotto di 10 euro. Alla ripresa, ieri, si è aggregato al gruppo anche il portiere classe 2004 Edoardo Ascioti che è arrivato in prestito dalla Turris. Simone Paolini, dopo oltre due mesi di stop, è tornato in gruppo. Era fuori dalla trasferta di Chieti del 19 novembre per il riacutizzarsi di un problema alla pianta del piede.

Hanno lavorato a parte Chiatante e Lonardo. Domenica non potrà ancora scendere in campo Bontà che deve scontare l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati a Tivoli. Regolarmente disponibile, invece, Fabbrini, che sabato scorso, a Fano, appena entrato in campo, ha dovuto chiedere la sostituzione per una pallonata a un occhio. Infine, dopo due rinvii (10 e 23 gennaio), domani mattina la Samb verrà ascoltata dalla Procura Federale, nella sede della delegazione provinciale Figc di Chieti, per i fatti che riguardano la partita tra i rossoblù e la squadra teatina, allo stadio Angelini, del 19 novembre scorso (2-2). Al termine del primo tempo l’ex allenatore neroverde Mauro Chianese rifilò un calcio all’ex rossoblù Danilo Alessandro. Finale agitatissimo e 6 cartellini rossi. Per la Samb sono stati convocati tre dei tesserati espulsi: il capitano Alex Sirri, il preparatore atletico Paolo Amadio e il team manager Giuseppe Marzetti. Prossimamente potrebbe essere ascoltato anche il presidente Vittorio Massi.

s. v.