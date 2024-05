Samb, fine stagione. Da Evangelisti a Bontà ecco chi torna e chi parte

Con la classica cena di fine stagione, la Samb 2023-2024 ieri sera ha chiuso i battenti. E’ stata la serata dei saluti da parte di tutti i rossoblù che dal prossimo 30 giugno saranno liberi da ogni tipo di accordo. L’unico che vanta un contratto fino al 2025 è Diego Fabbrini, mentre saranno liberi anche Luca Senigagliesi, Francesco Bontà, Moussa Toure e Alioune Mbaye arrivati nel mercato di dicembre e gennaio il cui prolungamento dell’accordo era vincolato alla promozione. Rientreranno per fine prestito Alessandro Evangelisti ancora impegnato con il Castelfidardo nei playoff per la D e il centrocampista classe 2005 Yaba Thiaw che ha disputato la seconda parte di stagione nel Termoli collezionando 15 presenze per 657 minuti e mettendo a segno anche una rete. L’obiettivo del diesse Stefano De Angelis e del nuovo allenatore (Ottavio Palladini sempre più in pole position) è quello di non perderli tutti ma di ripartire da una buona ossatura. Ecco quindi che De Angelis inizierà a breve i colloqui con chi rientrerà nel futuro progetto tecnico. Tra questi potrebbe esserci Simone Tomassini che nel suo profilo social ha salutato i tifosi della Samb. L’attaccante di Foligno in questa stagione ha realizzato 14 reti confermandosi tra i punteros più prolifici della Serie D. E pensare che per gran parte della seconda parte di stagione è stato messo in panchina da Lauro prima e Alessandrini poi dopo le undici messe a segno nel girone di andata. Su di lui c’è però l’interesse di Avezzano, Livorno e della neopromossa C4 Foligno. Sul fronte iscrizioni, saranno aperte dall’8 luglio fino alle 18 del 12. La tassa più significativa è quella relativa ai diritti di iscrizione che ammonta a 16mila euro. Oltre a questa, le società dovranno versare 2.000 euro per i diritti di iscrizione al campionato nazionale Under 19, un acconto spese di 3.200 euro, una tassa associativa di 300 euro e un importo variabile calcolato in base al numero di calciatori e dirigenti tesserati alla data del 30 giugno 2024. Quest’ultima cifra sarà determinata individualmente per ogni società. Per completare l’iscrizione, è inoltre necessaria una fideiussione bancaria del valore di 31.000 euro oppure un assegno circolare alla Lega Nazionale Dilettanti per lo stesso importo.

Benedetto Marinangeli