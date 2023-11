Samb, settecento in missione verso Chieti. Il ds De Angelis: "L’obiettivo è la continuità"

"Sarà una bella partita, sicuramente importate, si affrontano la prima contro la seconda in classifica, un confronto difficile poiché il Chieti è una squadra attrezzata, che sta facendo bene, loro vogliono arrivare avanti, noi cercheremo di fare la nostra gara al massimo per raccogliere il più possibile". Così il ds della Samb Stefano De Angelis guarda al confronto con il Chieti, al big match di domani che di sicuro vedrà l’Angelini pieno. Almeno 700 i tifosi che partiranno da San Benedetto, non da meno saranno i locali. "Si va verso il sold out (4.219 posti)", annunciava ieri in una nota la società teatina. Insomma il clima sarà quello di una finale.

"Sarà una gara importante – rimarca il ds rossoblù – ma non determinante, siamo solo alla dodicesima giornata e questo campionato ci ha insegnato che si possono fare e perdere punti con tutti. Per noi l’obiettivo è quello della continuità, siamo una squadra nata da poco, una formazione del tutto nuova che cresce di vota in volta, vogliamo crescere ancora, migliorare di settimana in settimana. Certo, resta una sfida importante. Vincerla significherebbe dare bel segnale al campionato? Questo vale ogni domenica, vincere fa piacere a tutti, quando non vinci è sempre un’occasione persa. Certo, incontri la seconda in classifica, sei davanti, se vinci dai una dimostrazione di forza. La nostra mentalità deve essere quella di dare il massimo come sempre, poi quello che darà il campo lo vedremo e lo porteremo a casa, senza fare voli pindarici se vinci, senza buttarci a terra se non facciamo il risultato pieno". Dunque, firmerebbe per il pareggio? "Assolutamente no, la nostra mentalità è quella di andare in campo per raccogliere il massimo, la squadra ha fame e ambizione di migliorare sempre, senza accontentarsi mai".

Vincere aiuterebbe pure ad affrontare meglio i due turni successivi con L’Aquila e Campobasso… "Non è che perché sulla carta sono formazioni più attrezzate sono gare più difficili da affrontare, noi guardiamo alla continuità, a fine girone di andata tireremo le somme, dobbiamo spingere al massimo, sapendo che delle difficoltà le incontreremo, con tutto il rispetto per l’avversario".

La Samb svolgerà questa mattina l’allenamento di rifinitura e partirà per Chieti domani. Mister Lauro ha ritrovato anche gli infortunati Martiniello e Paolini anche se dopo un lungo stop dovranno ritrovare la migliore condizione. Infine, la società ha comunicato le indicazioni stradali per i tifosi che seguiranno la Samb a Chieti: superare l’uscita A14 Pescara Nord-Città S.Angelo, prendere lo svincolo per la A25 direzione Roma ed uscire al casello Chieti-Pescara e proseguire sulla SS656 sino allo svincolo per Chieti Scalo: a quel punto seguire la Statale 5 Tiburtina direzione Chieti Scalo e continuare fino al parcheggio ospiti dello stadio Angelini (apertura cancelli ore 13.30).

s. v.