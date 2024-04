Samb, si cambia in corso. Lauro, attacco esperto e Tourè a centrocampo

Samba Village blindato. Mister Lauro, ieri, ha fatto svolgere alla squadra l’allenamento a porte chiuse e questa mattina si ripeterà nella rifinitura, così come accade un po’ da sempre in questa stagione. Domani la Samb scenderà in campo al Don Mauro Bartolini per affrontare l’Atletico Ascoli. La squadra di Seccardini è probabilmente il peggior avversario che potesse capitare alla Samb visto il delicato momento che sta attraversando. Di fronte, infatti, avrà una formazione in salute. L’Atletico Ascoli è in serie positiva da sette turni (tre vittorie e quattro pareggi), non perde dallo scorso 25 febbraio nella gara casalinga con il Roma City.

Domani, con una eventuale vittoria, potrebbe raggiungere la salvezza aritmetica. Insomma, non solo è in stato di grazia, ma è mosso anche da importanti motivazioni. La Samb, invece, avrà trovato le sue? Sarà riuscita ad archiviare la delusione di aver abbandonato prima la corsa per il primo posto e poi anche il secondo gradino della classifica? Sarà in grado di rialzare la testa, avere uno scatto di orgoglio e mostrare che è una Samb che può e deve dare ancora molto in questa stagione? La squadra di Lauro non vince dal 10 marzo, dalla trasferta di Termoli, nelle ultime 5 partite ha messo insieme solo due punti con i pareggi di Matese e quello casalingo con il Chieti, arrendendosi al Notaresco al Riviera e poi negli scontri diretti con L’Aquila e Campobasso. In aggiunta nelle ultime cinque gare la Samb è andata a segno una sola volta con il Chieti e addirittura con Pezzola, un difensore centrale.

Sotto il profilo atletico Arrigoni e compagni sembrano sempre più fare fatica, mentalmente le sconfitte di L’Aquila e con il Campobasso sicuramente potrebbero lasciare strascichi di rilievo.

Serve, quindi, una risposta di carattere. Arriverà? Lauro ha l’intera rosa a disposizione fatta eccezione per Battista che deve scontare un turno di squalifica, di contro anche Seccardini può contare su tutti i suoi uomini. Lauro dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Campobasso, al Riviera, domenica scorsa ma con qualche cambiamento nell’undici. In particolare, Cardoni dovrebbe tornare in panchina per lasciare il posto a uno tra Fabbrini e Martiniello a completare la linea offensiva con Senigagliesi e Tomassini. Insomma, un attacco over.

A quel punto si dovrebbe rivedere l’under Tourè a centrocampo, al posto di Scimia. Poi, potrebbe esserci l’inserimento di Pietropaolo al posto di Pagliari sulla fascia sinistra difensiva. Difficile capire come si muoverà Lauro dal momento che proprio per non concedere vantaggi agli avversari ha fatto svolgere ai suoi gli allenamenti a porte chiuse. La Samb dovrà trovare la forza di tornare a vincere e riscattare anche quel pazzesco 2 a 2 dell’andata quando si fece rimontare di due reti dall’Atletico nei minuti finali. C’è da difendere almeno il terzo posto in ottica playoff.

s. v.