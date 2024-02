Samb, si riparte dopo la sosta. Arrigoni: "Siamo carichi per battere il Fossombrone»

Trascorsa la sosta, la Samb è tornata a preparare la prossima sfida, contro il Fossombrone, fuori casa, la prima delle dodici finalissime che mancano da qui alla fine del campionato. Obiettivo: non sbagliare un colpo. Andrea Arrigoni, perno del centrocampo rossoblù, 4 gol e 2 assist, ha smaltito il virus che lo aveva costretto a stare fuori contro il Vastogirardi, è pronto a rientrare e sa benissimo che da qui in poi ogni errore potrebbe compromettere la stagione.

"Dobbiamo guardare a una gara alla volta – ha detto il centrocampista -, quindi testa al Fossombrone, squadra che subisce poco, ha perso poco, soprattutto in casa e che anche all’andata non ci ha reso la vita facile. Sarà una sfida complicata ma noi dovremo affrontarla con la consapevolezza di dover portare a casa il risultato". La Samb si è ripresa la vetta, 13 i punti in 5 gare messi insieme dall’inizio del girone di ritorno. La sosta rischia di aver spezzato il ritmo? "Non credo, la sosta c’è stata per tutti, noi abbiamo lavorato bene, siamo carichi per la prossima sfida". Il momento peggiore, quello di dicembre in cui la squadra ha lasciato il passo al Campobasso sembra oramai alle spalle. "E’ stato un momento che abbiamo dovuto affrontare, siamo stati bravi a superarlo, a recuperare i punti persi, ci servirà da lezione. Il gruppo è la nostra forza". Ora dodici finalissime… "Saranno sicuramente tutte gare importanti, complicate e difficili, tutte le squadre non vogliono sbagliare, è proprio adesso che bisogna tirare fuori quel qualcosa in più, vincerà chi sbaglierà di meno. Corsa a due con il Campobasso? Questo è un girone equilibrato con tante squadre attrezzate, può cambiare tuto in due partite, noi ne dobbiamo affrontare una per volta con la consapevolezza della nostra forza, sbagliando il meno possibile". In estate era stato tra i primi a sposare il progetto di Vittorio Massi ma la Samb la conosceva già dopo averla affrontata nei playoff quando vestiva la maglia del Lecce nella stagione 2016-2017.

"Mi sono convinto subito e lo sono ancora di più ora, volevo stare dentro un progetto così, sappiamo di avere una grande responsabilità perché questa piazza vuole tornare nel calcio professionistico, lo vogliamo anche noi e questo può spingerci solo a fare sempre meglio. Ci crediamo tutti, ma noi dobbiamo saper mantenere un equilibrio, gestire tutto questo nella maniera giusta per centrare l’obiettivo finale". A livello personale qual è il momento migliore vissuto in rossoblù fin qui? "Spero di doverlo ancora vivere". I tifosi non mancheranno di spingere la squadra verso l’obiettivo finale, in pochi minuti dall’apertura della prevendita, ieri, sono terminati, infatti, i 350 biglietti messi loro a disposizione per Fossombrone.

s. v.