Samb Solo una vittoria per sperare nella C

La Samb deve solo vincere per aggiudicarsi i playoff che potrebbe dare qualche chance per il ripescaggio in Serie C. Sirri e compagni sono reduci dai successi di Senigallia e Avezzano e puntano al tris. Sicuramente out Arrigoni, alle prese con lo stiramento al collaterale del ginocchio sinistro, restano in dubbio Pietropaolo e Fabbrini. Rispetto al match di Avezzano, Marco Mancinelli potrebbe inserire nell’undici titolare il centrale difensivo Leonardo Pezzola. Il ritorno del difensore classe 2002 costringerà il tecnico rossoblù a spedire in panchina uno tra Zoboletti e Chiatante. Di conseguenza il quarto under verrebbe sistemato a centrocampo (Touré) o in attacco (Cardoni). Sono 13 i precedenti in Abruzzo tra L’Aquila e Samb, 11 in gare di campionato e 2 in Coppa Italia. Il bilancio in campionato è di una vittoria Samb, 4 pareggi e 6 successi dell’Aquila. La Samb ha segnato 8 gol subendone 17. Nell’ultimo precedente in Serie D, lo scorso 7 aprile, gli abruzzesi si imposero per 1-0 grazie ad una sfortunata autorete di Sbardella. Il primo incontro tra le due formazioni si giocò il 6 novembre 1932 con gli adriatici sconfitti di misura per 1-0. Seguono tre sconfitte, nel 1933 (6-1), nel 1947 (2-0) e nel 1964 (2-0). Il primo punto della Samb arriva il 29 novembre 1964 (0-0 il punteggio). Il 27 marzo 1966 la Samb è di nuovo sconfitta 2-0. Seguono due pareggi entrambi nel Campionato Nazionale Dilettanti, 1-1 il 16 febbraio 1997 (gol di Montingelli) e 0-0 della Samb di Aldo Ammazzalorso il 7 dicembre dello stesso anno. Cinque anni più tardi, il 15 dicembre 2002, arriva l’unica vittoria dei rossoblù marchigiani in terra abruzzese. La Samb di Colantuono-Matricciani, neopromossa in serie C vince 3-0 sprecando anche un calcio di rigore con Soncin. A firmare il netto successo sono Teodorani, Pedotti e Zacchei. Il match del 7 dicembre 2003 è terminato 1-1 (a segno Zerbini) Donazione. La Samb per ringraziare gli oltre 88mila spettatori di tutte le età che hanno riempito di passione il Riviera delle Palme in questa stagione (soprattutto i più piccoli) proporrà al Comune di San Benedetto del Tronto di finanziare la realizzazione di un campo di mini calcetto in sintetico da affiancare alla palestra donata dalla Fainplast alla foce dell’Albula. Un’iniziativa che il presidente Vittorio Massi ripeterà al termine di ogni campionato per omaggiare la tifoseria rossoblù che continua a dare numeri impressionanti per quanto riguarda le presenze allo stadio.

Benedetto Marinangeli