Samb, summit con il diesse. Palladini resta il nome forte

In casa Samb si stringono i tempi per definire nuovo allenatore e dg. Per il primo ruolo Ottavio Palladini è nettamente in vantaggio su tutti gli altri profili. Il tecnico sambenedettese si è incontrato con il diesse Stefano De Angelis per un summit che avrebbe dato esito positivo. La parola finale spetta al presidente Massi che però ha già avuto parole al miele per Palladini. Sarà il nuovo allenatore, chiunque esso sia, a dare indicazioni al ds su riconferme e nuove acquisti. In tal senso il sogno che Vittorio Massi vorrebbe concretizzare è quello di portare alla Samb Sabah Keryota attaccante della Vigor Senigallia. L’esterno offensivo albanese è secondo in classifica tra i calciatori più incisivi della passata stagione con una percentuale del 45,6%. Al primo posto c’è Pablo Banegas dell’Aquila al 50%. Questa speciale graduatoria indica la percentuale di partecipazione di un calciatore alle reti segnate dalla propria squadra. Dato che tiene in considerazione sia i gol segnati che gli assist forniti ai compagni. Kerjota si conferma quindi un calciatore capace di far compiere alla propria squadra un indiscutibile salto di qualità. E per questo motivo la Samb è in pressing su di lui. Ma la conferma in panchina a Senigallia di mister Clementi potrebbe essere ostativa di un possibile arrivo alla Samb. In ballo c’è pure Pablo Banegas ma dall’Abruzzo arrivano voci di un possibile nuovo accordo con L’Aquila. Solo un miraggio invece Alessandro Sbaffo che dovrebbe restare alla Recanatese in caso di ripescaggio in C, ma vanta anche richieste dal Mantova neopromossa in serie B. Per quanto riguarda invece il direttore generale, mercoledì prossimo il presidente Massi si incontrerà a Milano con Luca Faccioli. Il dirigente Infront già alla Samb nella prima stagione di Roberto Renzi scioglierà le riserve in merito ad un possibile nuovo incarico con il club del Riviera delle Palme. Visita speciale in casa Samb del presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Benedetto Marinangeli