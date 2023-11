Samb tra campo e stadio. Vertice Massi-Spazzafumo

Nuovo incontro fra Samb e Comune. All’ordine del giorno, la concessione dello stadio Riviera delle Palme. Stavolta hanno parlato faccia a faccia il sindaco Antonio Spazzafumo e il presidente Vittorio Massi. Questi gli ultimi rumors. E’ chiaro che le parti si vedranno ancora e che di stadio si parlerà ancora a lungo, fino a quando non sarà tracciata una strada comune. Nel frattempo c’è il campionato che incombe. Domani si torna in campo e la Samb sarà impegnata, in casa, contro la Matese. "Sarò ripetitivo, ma per me il discorso è sempre quello. Tutte le squadre quando vengono a giocare al Riviera delle Palme vogliono portare via almeno un punto, arrivano aggressive, fanno ostruzionismo. Lo abbiamo già visto in questa prima fase del campionato. Il Termoli, ad esempio, pur essendo una squadra che sta in bassa classifica, mi ha fatto una buona impressione, ho visto una buona impronta tecnico tattica. Per questo dico che la gara con la Matese sarà difficile".

Non si fida della Matese il consulente rossoblù Massimiliano Fanesi e mette in guardia la Samb. Sulla carta la sfida con la Matese sembra abbordabile soprattutto per la capolista Samb. Appena 10 i punti in classifica, invece, per la Matese che in queste prime dieci giornate ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte, l’ultima quella con l’Avezzano inverosimile se si considera il gol rimediato sul finale con il portiere che ha lasciato la palla agli avversari convinto che l’arbitro abbia fischiato un calcio di punizione. Per la Samb la vittoria diventa ancor più importante alla luce di quelle che saranno le sfide successive, incontrerà Chieti, L’Aquila e Campobasso, uno scontro diretto dietro l’altro. Fanesi, però, non guarda al calendario. "Vincere – spiega il consulente rossoblù – sarà importante proprio perché ci preparerà ad affrontare al meglio le gare successive. Vincere dà serenità all’ambiente e ti dà l’opportunità di preparare la gara successiva con più armonia e voglia di fare risultati. Poi, io sono molto concreto, va bene il bel gioco ma quando ti porta alla vittoria. Per me l’importante è vincere, con o senza il bel gioco".

La Samb vuole ritrovare la vittoria, domani, al Riviera. Completamente recuperato Simone Tomassini, l’attaccante potrebbe ripartire titolare. Se dubbi ne ha mister Lauro, potrebbero risiedere proprio per l’attacco. Possibile staffetta Cardoni-Chiatante, con Danilo Alessandro, Nazareno Battista e Tomassini a contendersi le altre due maglie del tridente rossoblù. Assenze certe quelle dell’attaccante Antonio Martiniello e del centrocampista Simone Paolini. Entrambi dovrebbero recuperare per il match di Chieti del 19 novembre.

