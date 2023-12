Sammaurese, bis vincente. A decidere il gol di Montesi

Sammaurese

1

Progresso

0

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli 6, Scanagatta 6, Morri 6,5, Canalicchio 6,5 (44’ st Sedioli sv), Bolognesi 5,5, Campagna 6,5, Scalini 6,5, Tamai 6, Gasperoni 6,5 (40’ st Maltoni sv), Montesi 7, Misuraca 5,5. All.: Taccola.

PROGRESSO (3-5-2): Bizzini 6,5, Ballanti 6 (1’ st Barbieri 5,5), Ferraresi 5,5, Biguzzi 5,5, Mele 6, Corzani 6, Selleri 6, Dal Monte 6 (19’ st Ghebreselassie 5), Rossi 5 (1’ st Pinelli 5,5), Matta (32’ st Baccolini 5,5), Cancello (23’ st Di Piedi 5,5) All.: Vullo.

Arbitro: Curia di Ascoli Piceno.

Rete: Montesi al 5’ pt.

Note: sono stati ammoniti Ravaioli, Morri, Gasperoni, Campagna, Misuraca, Ballanti, Corzani, Ferraresi; spettatori 150 circa; angoli 6.6; recupero 2’ e 5’.

Sei punti conquistati, due gol segnati e nessuno subito: dai due scontri con Mezzolara e Progresso la Sammaurese di Mirko Taccola ha ricavato il massimo. In settimana hanno lasciato il giallorosso Iodice e Cecconi, partenze compensate dal ritorno di Canalicchio. Come domenica scorsa il gol da tre punti arriva nei primi minuti: Rossi con eccessiva sicurezza di testa tocca all’indietro cercando un compagno, Montesi si inserisce, controlla e batte Bizzini con un preciso pallonetto. Il Progesso reagisce: al 9’ Cancello non impatta in modo perfetto e il suo colpo di testa finisce sul fondo. Ben più pericoloso al 13’ risulta il colpo di testa di Morri che Bizzini alza in angolo. Al 24’ Matta si trova la palla sul destro e senza indugio prova il tiro che si infrange sul palo. Al 32’ Selleri perde palla, la Sammaurese va in contropiede finalizzato da Montesi ma Bizzini devia in corner.

A inizio ripresa il Progresso potrebbe pareggiare: al 4’ Corzani apre troppo il piatto destro e mette sul fondo da dentro l’area. Al 18’ ci prova Selleri col sinistro da sotto misura ma Ravaioli respinge coi piedi. Due minuti dopo tocca a Campagna imprecare col palo che respinge il suo destro. Al 75’ Bizzini tiene a galla il Progresso alzando in angolo il colpo di testa di Morri; altro ottimo intervento del portiere ospite al 38’ sul tiro da vicino di Montesi. Il Progresso insegue il pari fino all’ultimo e la palla buona capita all’88’ sulla testa di Ferraresi ma la sua mira non è precisa. In vista dell’infrasettimanale di mercoledì la Sammaurese si può appoggiare sulla rafforzata fiducia e su una classifica più rassicurante.

Roberto Daltri