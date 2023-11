Sammaurese, buona occasione a Lentigione

Si torna già in campo dopo il turno infrasettimanale in serie D e la Sammaurese di mister Mirko Taccola oggi sarà impegnata sul campo del Lentigione. Gli emiliani allenati da Paolo Beretti stazionano a metà classifica, arrivano come la Sammaurese da una vittoria e si propongono per oggi l’obiettivo di raggiungere la prima vittoria interna di questo campionato che non è ancora arrivata. A caldo pareva poter aver avuto conseguenze importanti l’infortunio capitato mercoledi a Campagna, invece fortunatamente il centrocampista si è allenato ed è disponibile come del resto Cecconi entrato nella ripresa nella gara contro il Corticella.

Viste le buone prove di Molinaro, Gasperoni, Guidi e Morri a Mirko Taccola tocca quindi il piacevole problema di dover decidere avendo la rosa quasi al completo. Meglio non fidarsi della classifica del Lentigione e sopratutto meglio non concedere occasioni ad Alberto Formato, il centravanti degli emiliani che sta confermando ancora una volta di essere uno dei migliori attaccanti del girone; basti dire che con sei gol già realizzati solo Merlonghi con sette lo precede nella classifica dei cannonieri.

Nonostante la presenza di Formato l’attacco del Lentigione non brilla per prolificità; sono 12 infatti i gol messi a segno dalla squadra di Beretti che ne ha incassati nove. Si gioca alla “Immergas Green Arena” di Sorbolo dalle 14.30, dirige Andrea Scarano.

Anche il campionato di Eccellenza torna di scena oggi, tutti in campo alle 14.30. A Gambettola arriva il Sant’Agostino, formazione ferrarese che segue la squadra allenata da Bernacci distaccata di un solo punto. Nella squadra ferrarese brilla la coppia d’attacco formata da Britos e Gherlinzoni con cinque reti segnate a testa.

Il Diegaro dopo il buon pareggio di mercoledì scorso proprio contro il Gambettola va a far visita al Medicina Fossatone che farà di tutto per difendere la sua posizione nei playout.

La Savignanese di Davide Montanari invece dovrà tenere testa alla sorprendente neopromossa Reno, i ravennati saranno ancora scossi per la sconfitta arrivata nel finale contro il Cava Ronco e per le squalifiche arrivate in settimana, in questo momento però i gialloblu di Savignano devono solo pensare a prendere punti per risalire la classifica.

Roberto Daltri