Sammaurese Con il Mezzolara per reagire

È davvero troppo presto per parlare di partita decisiva, ma di certo quella di oggi per la Sammaurese oltre ad essere una gara da vincere deve essere come minimo l’occasione per interrompere la striscia di sconfitte e magari tornare a segnare, cosa che nelle ultime quattro giornate è sempre mancata. Si tratta di uno scontro diretto, e per questo i punti pesano ancora di più. Il Mezzolara è terzultimo con 12 punti. I bolognesi da due settimane hanno cambiato tecnico e dopo la conclusione del rapporto con Nesi sulla panchina biancoazzurra è tornato Romulo Togni, che prima di tutto deve provvedere a sistemare l’attacco visti i soli 7 gol segnati fin qui.

Certo di pensieri non ne mancano neppure a Mirko Taccola che deve trovare soluzioni alla sterilità delle ultime settimane, così come deve rendere più solida una difesa che ultimamente viene troppo spesso perforata. Intanto in settimana è arrivato in giallorosso Nicolò Scalini, centrocampista centrale svincolato dallo United Riccione, per provare a chiudere il buco che davanti alla difesa si è aperto dopo l’infortunio capitato a Tacconi. Sempre in tema di mercato potrebbe arrivare anche un attaccante, visto poi che Pacchioni fatica a ritrovare la piena efficienza, mentre negli ultimi giorni è corsa anche la voce di un possibile ritorno di Nicolò Canalicchio dato che la sua avventura, non fortunata a Taranto si è conclusa e il difensore ora è svincolato.

La concentrazione è tutta sulla gara in programma oggi, primo atto di un trittico di scontri salvezza: prossimi impegni contro il Progresso di nuovo al “Macrelli” e poi trasferta sul campo del Sangiuliano City. Appuntamento oggi al “Macrelli” alle 14,30 dirige l’incontro Simone Palmieri. La 16ª giornata del campionato di Eccellenza per le formazioni cesenati si è aperta ieri con l’anticipo fra Diegaro e Cava Ronco. Per i rossoblu allenati da Cucchi è maturata una nuova sconfitta interna per 1 a 0, rete decisiva siglata da Lupatelli nella ripresa.

Oggi il Gambettola riceve al “Comunale” il Novafeltria che ha un gran bisogno di punti per uscire dalla scomoda zona playout. Il Gambettola non potrà utilizzare Andrea Gadda per squalifica e proprio ieri la società gambettolese ha deciso che il suo mercato è chiuso: nessuno parte e nessuno arriva.

La Savignanese al “Capanni” dovrà vedersela col forte Sant’ Agostino, indisponibile per squalifica Vitalino, in arrivo in gialloblu l’attaccante, figlio d’arte, Gianluca Rizzitelli. In eccellenza tutti in campo alle 14,30.

Roberto Daltri