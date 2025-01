San Donato, che brivido. A Siena partita proibitiva

Dopo la pausa Natalizia si rimette in moto con la 18ª giornata, la prima del girone di ritorno, che inizierà decisamente con un passo diverso per i tanti movimenti di mercato conclusi dalle società per rimediare gli errori tecnici. Per il girone E, oggi, alle 14,30, torna in campo soltanto il San Donato Tavarnelle che giocherà a Siena, mentre la gara Sangiovannese-Figline è stata posticipata a domani sempre alle 14,30.

Dunque, fari puntati allo stadio ’Artemio Franchi’ di Siena con la squadra gialloblù di Bonuccelli determinata a iniziare l’anno nuovo con i tre punti come aveva chiuso quello vecchio. Una sfida di spessore importante, per riprendere un cammino che dovrà permettere di allontanarsi il più possibile dalla zona rossa, anche per riscattare quella prima parte di stagione molto avara di risultati.

Il San Donato si presenta all’appuntamento rinforzato con il difensore Cellai e con il centrocampista Giulio Dema, classe 2004 di proprietà dell’Arezzo, per proseguire la striscia positiva dopo l’ultimo successo sul campo del Flaminia. "Contro il Siena sarà una sfida difficile – spiega il centrocampista gialloblù, Milton Vitali Borgarello (nella foto) – è nostro desiderio continuare a fare punti. Il Siena che non sta attraversando un buon momento di fronte ai loro tifosi cercherà di vendere cara la pelle. Spero di segnare un gol importante come quello di Flaminia".

Per le ultime sulle formazioni, Bonuccelli che ha tutti disponibili ha solo l’imbarazzo della scelta. E’ probabile che vengano riconfermati gli undici vittoriosi di Flaminia. Nel Siena ci sono alcune assenze: Hagbe, Semprini, Di Gianni e Lollo; mentre potrebbero rientrare Mastalli e Cavallarti. Nella gara di andata prevalsero i bianconeri per 1-0, grazie al gol di Galligani. Infine, arbitra Lascaro di Matera, coadiuvato da Melnychuk di Bologna e da Gherardini di Faenza.

Giovanni Puleri