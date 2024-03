San Donato, che esame. Il Figline dalla capolista

Turno infrasettimanale che anticipa la festività di Pasqua. Per il girone "E" si giocano le gare della alla 29ª giornata con alcuni match clou. Il programma.

Follonica Gavorrano-Figline (2-1: Masini, Torrini, Souare) arbitro: Caruso di Viterbo. Al "Malservisi" si gioca alle 14,30 con il Figline che dovrà impegnarsi più del dovuto contro la capolista di Masi che sente sempre il fiato sul collo dell’inseguitrice Pianese. Per i gialloblù di Tronconi (nella foto) è il primo dei tre match impegnativi in scaletta (i successivi: Sangiovannese e Livorno) che dovranno garantire qualche punto in chiave salvezza matematica. Nonostante lo spessore tecnico dell’avversario, la squadra gialloblù è pronta alla sfida anche se dovrà fare a meno di Sabatini per un problema muscolare. E’ probabile che a sostituirlo sia Banchelli con l’alternativa Simonti. Per il resto non dovrebbero esserci altre novità con i soliti riferimenti in attacco con Bruni, Diarra e Zhupa, con Saccardi a disposizione.

San Donato Tavarnelle-Pianese (all’andata 0-1: Koko) arbitro: Aloise di Lodi. Al "Pianigiani" alle 15 con il San Donato Tavarnelle che riceve una Pianese decisa a non perdere contatto dalla vetta. Una sfida delicata senza il pilastro difensivo Frosali che per squalifica dovrà stare fermo cinque turni. Al suo posto ci sarà l’esordio di Francesco Gistri, classe 2006, un prodotto del vivaio gialloblù, mentre il resto della formazione non muterà rispetto a quella schierata a Livorno. Brachi farà affidamento su Bellini, Neri e Bocci, con Oitana e Barazzetta alternativa.

PROMOZIONE. Ultimo recupero del girone "C" oggi alle ore 19, fra Subbiano e la capolista Affrico, relativo alla 9ª ritorno non disputata il 10 marzo, il campionato torna in perfetto equilibrio e riprenderà dopo la sosta pasquale domenica 7 aprile con le ultime cinque gare della stagione

Giovanni Puleri