San Donato, che peccato. Rigore contro e palo pieno

LIVORNO

2

SAN DONATO TAVARNELLE

0

LIVORNO : Facchetti 6.5; Brenna 5,5 (46’ Sabattini 7), Tanasa 6, Curcio 7; Camara 5,5 (46’ Savshak 6), Bellini 6, Luci 6,5, Nardi 6, Goffredi 5,5 (62’ Menga 6,5); Giordani 5,5 (62’ Cori 6,5), Tenkorang 6 (72’ Carcani 6).

A disposizione: Albieri, Frati, Schiaroli, Luis Henrique. All. Fossati 7

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari 6; Videtta 6, Chiti 6, Frosali 5; Sichi 6 (51’ Forte 6), Calamai 6,5, Marianelli 6 (75’ Papalini sv), Belli 6 (72’ Gianneschi sv); Bellini 6 (59’ Petronelli 6), Neri 6; Bocci 6 (72’ Barazzetta sv).

A disposizione: Campinotti, Gistri, Seghi, Oitana. All. Brachi 5

Arbitro: Dini di Città di Castello 6

Reti: 64’ rig. Curcio, 92’ Sabattini

Note: ammoniti Brenna, Goffredi, Giordani e Luci. Espulso al 93’ Frosali. Angoli 7-1. Recupero pt 1’, st 4’

LIVORNO – Ha ceduto nel secondo tempo il San Donato Tavarenelle, ma dopo un primo tempo quasi alla pari con il Livorno (che era andato comunque più vicino al gol). Determinante l’episodio del rigore, con l’incursione in area di Tenkorang che è stata interrotta fallosamente da Marianelli e l’arbitro non ha avuto esitazioni a concedere il rigore, che poi è stato trasformato da Curcio. La partita è andata avanti all’insegna dell’incertezza sino al termine, con il raddoppio maturato solo in pieno recupero per merito di Sabattini, che ha raccolto un assi da Menga e con un destro solo davanti a Manzari lo ha battuto.

E pensare che appena un minuto prima la squadra di mister Brachi aveva creato una delle più grosse occasioni del match, con Barazzetta alla conclusione da buona posizione, con prontissima prodigiosa replica del portiere Facchetti. Poco prima comunque anche il Livorno era già andato vicino al gol con un sinistro di Cori sotto misura e con palla di poco alta sulla traversa e prima ancora con un gran tiro di Carcani. Il San Donato Tavarnelle aveva colpito anche un palo con un diagonale dell’ex Neri.