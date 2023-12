San Donato, missione continuità. Oggi pomeriggio la sfida col Tau. E il Figline fa visita al Ponsacco

In vista del turno infrasettimanale prenatalizio di mercoledì, oggi molte società di serie D hanno scelto di giocare l’anticipo della 16ª giornata, penultima del girone di andata. Queste le gare odierne del girone E in programma alle 14.30.

San Donato Tavarnelle - Tau Calcio (arbitro Arnese di Teramo). Sulle ali dell’entusiasmo per la terza vittoria di fila ottenuta sul campo dell’imbattuta Grosseto, il San Donato di Collacchioni affronta il Tau Calcio per inanellare un altro risultato utile a proseguire la striscia positiva. Al "Pianigiani" sarà di scena la squadra dell’ex tecnico Simone Venturi che sta disputando un buon campionato. Si tratta di una sfida interessante con le due squadre che viaggiano nella direzione dei play off. Il San Donato si presenterà senza Frosali squalificato e con Diana, Burato e Lucatti usciti dalla rosa. Pertanto, saranno a disposizione del tecnico i nuovi arrivati: Petronelli esterno d’attacco, il difensore Chiti e il centrocampista Di Blasio.

Mobilieri Ponsacco - Figline 1965 (arbitro Pani di Sassari). Smaltita la delusione per aver sprecato i due punti con il Trestina, il Figline (sci-volato in decima posizione) si reca a Ponsacco mirando a non perdere altro terreno, consapevole che sarà battagliare contro un avversario che vorrà riscattare la sconfitta subita a Gavorrano. Per la formazione, in casa Figline c’è l’arrivo dell’attaccante Leonardo Saccardi (1998) ex Scandicci e Poggibonsi che rimpiazzerà Ruffini passato al Montevarchi. Inoltre Sabatini è squalificato, Bruni è fermo per infortunio. In attacco oltre a Diarra saranno disponibili Caggianese, Zhupa e il nuovo arrivato Saccardi, più le due quote Masini e Costantini arrivate nei giorni scorsi. Infine, per il girone "E" oggi si anticipa anche Pianese-Seravezza e Montevarchi-Sansepolcro.

G. Puleri