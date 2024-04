San Donato non può fallire. Figline, basta un punto

Sempre più vicino al traguardo il girone E. Si gioca la terzultima gara della stagione con un turno decisamente importante, in campo alle 15.

San Donato Tavarnelle-Grosseto (all’andata 1-0: Marianelli) arbitro: Eremitaggio di Ancona. Oggi o mai più. Contro un Grosseto in corsa per la promozione, il San Donato Tavarnelle sul proprio terreno del "Pianigiani" sarà costretto a battere un colpo importante per mettere al riparo la classifica da eventuali rischi. I gialloblù dovranno solo vincere per non scivolare ancora verso le sabbie mobili nella quale la squadra del presidente Andrea Bacci si è avvicinata dopo quattro sconfitte consecutive, tra cui l’ultima incassata sul campo di una concorrente diretta. Per la gara odierna contro gli ex, oltre a Marzierli e Rinaldini c’è anche il tecnico Roberto Malotti, l’allenatore di casa Brachi (nella foto) non potrà schierare Frosali e Sichi squalificati, ma può contare sul rientro del difensore Nobile. In attacco è probabile l’utilizzo della giovane quota Bocci (2005), con la riconferma di Bellini e di Barazzetta. Il resto della formazione non subirà cambiamenti. Ospiti privi di Violante e Bruni.

Sporting Trestina-Figline 1965 (2-1: Diarra, Tascini, Di Nolfo) arbitro: Sacco di Novara. Sul campo del Trestina il Figline di Tronconi, ormai salvo, è pronto ad affrontare una partita che richiederà molta attenzione in quanto la squadra umbra è reduce da un buon risultato sul campo del Follonica Gavorrano. Per questa trasferta in terra umbra, i gialloblù del presidente Sarri saranno ancora privi di Sabatini infortunato, con la riconferma a centrocampo di Torrini, Sesti e Dema con Iaiunese a disposizione. Sul davanti oltre a Bruni, giocheranno Zhupa e Diarra con Saccardi in alternativa.

Giovanni Puleri