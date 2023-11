San Donato torna il sorriso. Gjana gol e Querceta ko

SAN DONATO TAVARNELLE

1

REAL FORTE QUERCETA

0

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Diana, Videtta, Burato, Frosali (93’ Giubbolini), Gjana (78’ Seghi), Marianelli, Panicucci (73’ Lucatti), Barazzetta (62’Neri), Borghi (70’Papalini). All.: Collacchioni.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Bucchioni (58’ Scarpa), Meucci (45’ Lazzoni), Bigica (45’ Betti, 56’ Bertipagani), Tognarelli, Maccabruni, Gabrielli, Purro, Pegollo (75’ Vanni), Podestà, Michelucci. All.: Buglio.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Reti: 38’ Gjana.

TAVARNELLE - Sono bastati tre giorni per cancellare la cocente sconfitta di Poggibonsi e ieri al Pianigiani il San Donato Tavarnelle è tornato alla vittoria. Lo ha fatto di misura contro il Real Forte Querceta, fanalino di coda del campionato, battuto con una rete di Gjana. Quella vista ieri al Comunale di Tavarnelle è stata una buona partita per i chiantigiani di Collacchioni subito in attacco con un tiro del "solito" Frosali al 4’, ma Gatti devia in calcio d’angolo. Al 17’ ci prova Borghi, ma la sua conclusione finisce alta. Al 21’ Barazzetta sulla sinistra va sulla linea di fondo, dribbling e cross ma il suo traversone non trova compagni pronti in area. Il San Donato Tavarnelle preme e al 38’ trova il vantaggio. Gjana raccoglie una palla dal limite e con una bordata insacca preciso all’incrocio dei pali. Si va al riposo sull’1 a 0 per i chiantigiani. Si riparte ma la ripresa non si mostrerà poi così ricca di emozioni. Al 68’ ci prova Burato si punizione ma Gatti non si fa sorprendere e respinge. Al 72’ è ancora l’estremo difensore ospite a salvare la squadra: gran conclusione di Panicucci servito da Papalini e Gatti è bravo a deviare in angolo. Al 76’ c’è l’occasione più grande per il Real Forte Querceta: mischia nell’area piccola del San Donato Tavarenelle ma alla fine il muro dei chiantigiani riesce ad allontanare la palla e il pericolo. Di fatto la gara finisce qui.