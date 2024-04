San Donato Tunnel infinito. Si allunga la serie nera

San Donato Tavarnelle

0

Grosseto

1

SAN DONATO TAVARNELLE (5-3-1-1): Manzari; Forconi (75’ Petronelli), Nobile, Chiti, Videtta, Belli; Marianelli, Calamai (72’ Papalini), Bellini; Neri (70’ Barazzetta); Oitana (62’ Bocci) all. Brachi

GROSSETO (3-5-2): Raffaelli; Saio, Cretella, Aprili; Grasso (47’ Romairone), Riccobono, Sabelli, Sacchini, Macchi (88’ Prati); Rinaldini (87’ Bensaia), Marzierli. All.: Malotti

Arbitro: Ermitaggio di Ancona

Marcatori: 55’ Marzierli

Note: ammoniti Oitana, Marianelli, Romairone angoli 1 -7

TAVARNELLE – Quinta sconfitta di fila per il San Donato Tavarnelle che subisce gol anche contro il Grosseto ad opera dell’ex Marzierli nonostante la difesa abbia sostanzialmente retto bene. Il problema è, come ha detto mister Marco Brachi, "di non riuscire bene a fare gol. In nove gare non ho mai visto Manzari impegnato, ma abbiamo perso cinque partite". La gara di ieri al Pianigiani ha visto la prima parte dove il San Donato Tavarnelle, maglia bianca bordata di gialloblu, tenere il ritmo del Grosseto, tenuta rossa e bianca. E dove ha avuto anche un paio di occasioni interessanti.

Nella ripresa i maremmani hanno alzato il livello del gioco e un altro ex, mister Malotti, ha indovinato il cambio giusto dal momento che l’ingresso di Romairone ha acceso il Grosseto che ha anche cambiato modulo per passare dal 3–5-2 al 4-2-3-1.

Per quanto riguarda la gara, dopo soli 20’ secondi i chiantigiani sono davanti a Raffaelli che para il tiro di Neri. La partita non è entusiasmante ma c’è ritmo, soprattutto da parte del San Donato Tavarnelle. Attorno alla mezzora si vede il Grosseto. Rinaldini, uno dei migliori con Nobile, va in contropiede ma Manzari sorpreso riesce a deviare sopra la traversa con un colpo di reni. Il Grosseto vuole la vittoria, ma commette qualche errore di troppo sia in attacco che in fase di costruzione mentre regge la diga in difesa dei chiantigiani.

Poi il San Donato Tavarnelle ha due fiammate sul finale di tempo. Al 44’ Belli sfiora la traversa con un missile da fuori area e al 45’ Belli crossa per Bellini che solo in area non arriva in tempo per la deviazione. Nella ripresa il Grosseto tira fuori quel tanto di determinazione che basta per vincere. Al 55’ Macchi crossa in area, Marzierli tira ma Manzari para. La palla rimane sui piedi dell’attaccante che stavolta segna. Con il gol calano anche i ritmi e si arriva alla fine senza che succeda altro.

Andrea Settefonti