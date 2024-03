San Gimignano battuto. San Miniato di rigore. Il San Quirico vince ancora. Il Badesse va ko

GRACCIANO

1

VENTURINA

0

COLLE DI VAL D’ELSA – Ritrova con merito il successo il Gracciano, nella gara allo stadio Gino Manni di Colle di Val d’Elsa contro il Venturina. Decide Giardulli nei minuti iniziali del match. È lui l’autore, a conclusione di una azione condotta in tandem con Bonfitto al 10’, l’autore della rete che si rivelerà determinante per la preziosa affermazione dei padroni di casa. Al 50’ Canapini colpisce la parte alta della traversa. Poi il Gracciano resta in dieci per l’espulsione di Romagnoli. Il Venturina si distingue per un gran possesso ma di fatto non impensierisce il Gracciano che può dunque esultare per i tre punti per effetto di un positivo impatto sul confronto e della firma di Giardulli.