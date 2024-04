San Giovanni, c’è Nicolini: "Nel suo ruolo è il top"

Omag Mt San Giovanni si rinforza con una palleggiatrice esperta della categoria. Cecilia Nicolini, 30enne, sostituirà Alice Turco. "Siamo molto contenti di avere con noi una palleggiatrice esperta come Cecilia Nicolini – spiega Stefano Manconi, presidente della Omag Mt San Giovanni – È oramai una certezza di questa categoria e nella stagione appena conclusa è stata una colonna di Albese Como, un’ottima compagine che ha fatto molto bene nei playoff. Nicolini viene da 4 anni come titolare in società di A2 molto competitive come Busto Arsizio, Talmassons ed appunto Albese Como. Inoltre è esperta di promozioni, ne vanta alcune dalla serie B1 alla serie A2. È arrivata a questi livelli oramai quasi trentenne ma l’età le darà esperienza e sicurezza in un ruolo per noi molto delicato e importante. Noi vogliamo crescere ancora".

Proprio nello scontro diretto al PalaMarignano, in ambito di Pool Promozione, poche settimane fa Nicolini, nelle fila di Albese Como, è stata la migliore in campo nella vittoria per 3-0 contro Omag Mt.

Poi però anche Como non è riuscita ad entrare in semifinale playoff. "Sono molto contenta di questa chiamata – spiega la palleggiatrice – era una delle mie prime scelte e l’ambiente di San Giovanni è eccezionale. I tifosi sono caldissimi e la piazza è importante e ambiziosa. Quando è arrivata la chiamata del presidente Manconi non ho avuto dubbi, non vedo l’ora di cominciare, mi sento motivatissima". Scontata, intanto, la conferma di Serena Ortolani in attesa di nuovi innesti.

Luca Pizzagalli