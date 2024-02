San Giovanni, sale l’attesa: "In casa ci trasformiamo"

Sale l’attesa a San Giovanni per il big-match di domenica pomeriggio (ore 17) al PalaMarignano tra Omag Mt San Giovanni e Bertoccini Perugia, corazzata di A2 femminile lanciatissima verso la serie A1. Ma le marignanesi ci credono, ora che sono arrivate a sole 3 lunghezze dal quinto posto della Pool Promozione, ultima casella utile per partecipare ai play-off. "Noi siamo carichissime – conferma il centrale Sveva Parini – perché stiamo bene mentalmente e fisicamente. Arriviamo da tre giorni di pausa ma anche dalla bella vittoria di Talmassons. Loro sono fortissime, ma noi vogliamo muovere la classifica". Risale alla metà di gennaio il quarto di Coppa Italia in cui San Giovanni sfiorò il 2-2 a Perugia. "Sì, conosciamo bene Perugia e vogliamo ripartire da lì. Abbiamo perso 3-1 quel giorno in Coppa Italia, ma abbiamo vinto bene il primo set ed abbiamo tenuto testa fino alla fine alla miglior squadra del nostro campionato". Lo stato fisico delle marignanesi è migliorato dopo l’inizio stagione, caratterizzato da infortuni gravi e numerosi acciacchi. "In questo momento siamo tutte recuperate e stiamo bene – conferma Parini – Negli allenamenti si vede, l’intensità è aumentata e il nostro affiatamento è cresciuto, siamo più veloci e pungenti anche in attacco". Il PalaMarignano si annuncia pieno. "Noi vogliamo giocare bene come contro Messina e Busto Arsizio – conferma il coach Matteo Bertini – perché in casa ci trasformiamo e sentiamo di poter affrontare chiunque. Giocheremo con più coraggio e un po’ di spavalderia per sconfiggere una vera forza del nostro campionato, quasi imbattibile e caricata anche dalla recente vittoria di Coppa Italia in A2. Saranno da tenere d’occhio gli attaccanti Montano e Traballi, ma anche la loro palleggiatrice Sirressi".

Luca Pizzagalli