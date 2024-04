San Marco Avenza travolge Pieve Fosciana: 6-3, tripletta di Bertelloni

SAN MARCO AVENZA

6

PIEVE FOSCIANA

3

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (94’ Pasquini), Della Pina, Cucurnia, Orlandi, Aliboni, Conti, Dell’Amico, Donati (46’ Shqypi), Smecca (92’ Guidi), Doretti. A disp. Tognoni, Granai, Mbaye, Santini, Dioussé, Franzoni. All. Alessi.

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli (85’ Biagioni), Telloni, Orsetti A., Matteoni (70’ Pietrazzini), Pieroni, Lucchesi, Turri I, Bonini (80’ Tardelli), Bertelloni, Giunta (68’ Turri II). A disp. Regoli, Cavani, Orsetti G., Satti. All. Cecchi.

Arbitro: Fracassi di Pisa.

Marcatori: 6’ Dorett (S)i, 21’ e 55’ Smecca (S), 28’ Della Pina (S), 37’ e 44’ Donati (S); 57’, 66’ e 69’ Bertelloni (P).

AVENZA – Partita a senso unico alla Covetta dove la San Marco chiude i conti già nel primo tempo. I rossoblù la sbloccano subito con Doretti che al 6’ in rovesciata segna a porta vuota. Gli apuani raddoppiano al 21’ con Smecca che trafigge Velani smarcato da un lancio in profondità di Conti. Poco dopo arriva anche il 3-0 con Della Pina che finalizza, con un diagonale, una bella azione manovrata. La difesa del Pieve Fosciana si taglia come il burro e al 37’ ancora Conti pesca in profondità Donati che non sbaglia a tu per tu col portiere. A un minuto dalla fine la San Marco fa cinquina sempre con Donati che appoggia a porta vuota l’assist di Smecca liberato in area da Aliboni.

Nella ripresa gli apuani trovano ancora il gol stavolta con una bella combinazione tra Doretti e Smecca finalizzata da quest’ultimo. Sul 6-0 il Pieve Fosciana ha una reazione d’orgoglio e nel giro di una decina di minuti riesce a dimezzare lo svantaggio grazie a una tripletta di Bertelloni. Il primo gol del numero 10 lucchese arriva su tiro dal limite al 57’, il secondo grazie a una deviazione determinante che spiazza il portiere. L’ultimo è anche il più bello con un tiro a incrociare da posizione defilata.