San Marino ci riprova. Secondo test allo Stadium

Ci riprova la Nazionale di San Marino stasera (calcio d’inizio alle 20.45) contro Saint Kitts e Nevis. Un secondo impegno amichevole per la squadra del ct Roberto Cevoli, dopo quello perso appena qualche giorno fa. Sempre allo Stadium. "Ripartiamo da quanto buono fatto mercoledì scorso – dice il ct dei titani Roberto Cevoli – e sappiamo che abbiamo commesso errori evitabili che ci hanno portato alla sconfitta. Nonostante i pochi allenamenti a disposizione con il gruppo abbiamo già fatto vedere buone cose. I ragazzi stanno lavorando bene e sono determinati per migliorare sempre più".

Dopo la sfida di mercoledì scorso – vinta dagli Sugar Boyz per 3-1 – Cevoli ha avuto modo di vedere i caraibici in azione: "Hanno alcuni elementi notevoli dal punto di vista fisico mentre sotto l’aspetto tattico abbiamo visto dove possiamo colpirli. L’obiettivo per questa sera è quello di crescere maggiormente. Se lavoriamo bene poi arriveranno anche i risultati". A fianco del tecnico alla vigilia anche il difensore Filippo Fabbri: "Siamo delusi dal risultato ma non dalla prestazione – dice – Abbiamo commesso degli errori sui gol e ne siamo consapevoli. Vogliamo però lavorare al meglio sin da subito per evitare che ciò accada di nuovo. Il gruppo sta bene e gli elementi nuovi si sono inseriti bene. Sappiamo che possiamo fare bene".