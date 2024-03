San Marino ko, la Norvegia ne fa quattro

Norvegia

4

San Marino

0

NORVEGIA: Tangvk; Sjovold, Ostrom, Hjelde; Mvuka (80’ Gulliksen), Arnstad (71’ Jatta), Mannsverk (71’ Nordas), Zafeiris (60’ Holm), Oppegard; Hansen-Aaroen, Schjelderup (60’ Aasgaard). A disp.: Sjoeng, Opsahl, Fiabema, Braude. All.: Jalland.

SAN MARINO: Amici; G. Benvenuti, M. Sancisi, Zavoli; Giocondi (62’ Chiaruzzi), Sensoli, Valli Casadei, Pasolini (57’ Casadei), T. Benvenuti; Famiglietti (57’ D’Addario), Zannoni (84’ Giacopetti). A disp.: Battistini, Dolcini, Giambalvo, Terenzi, Ciacci. All.: Cecchetti.

Arbitro: Daniyar Sakhi (Kaz).

Reti: 5’ e 61’ Hansen-Aaroen, 49’ Ostrom, 89’ Aasgaard.

Ammoniti: Schjelderup, Zavoli, T. Benvenuti.

Un gol subito nel primo tempo e tre nella ripresa. Così, l’Under 21 di San Marino va ko sul campo della Norvegia. L’ultima gara del biennio fuori dai confini italici per la Nazionale di San Marino si apre con ben quattro novità di formazione rispetto all’undici di venerdì scorso. Non ci sono per squalifica Nicolò Sancisi e Matteoni: spazio dunque dal 1’ per Zavoli, Famiglietti e Pasolini, oltre al rientrante Amici. Valli Casadei è il perno della mediana; la fascia di capitano è sul braccio di Zannoni. I norvegesi passano dopo cinque minuti, poi si scatenano nella ripresa con il poker a un soffio dal novantesimo.