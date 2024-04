San Miniato vince 3-2 contro Venturina: posizione di valore in classifica

SAN MINIATO

3

VENTURINA

2

SIENA – Bella affermazione del San Miniato in una gara piena di reti, cinque complessive, ed emozioni. Prevale il San Miniato con il punteggio di 3-2: risultato di valore in un match i cui esiti permettono ai padroni di casa di sistemarsi in una posizione di un certo valore nella classifica della Prima categoria Girone C, in previsione degli esiti complessivi delle ultime due giornate della stagione regolare. Maestrini, Pacciani e La Marca i realizzatori per i padroni di casa. Bastieri e Martini a segno per la compagine ospite. Finisce dunque 3-2 per il San Miniato.